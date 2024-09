En el recent episodi de Secretos de família, Ilgaz i Ceylin enfronten un nou desafiament després de descobrir un cadàver al jardí de la seua acabada d’adquirir casa. La parella col·labora amb la policia local, que els informa que el cos pertany a una jove de 23 anys, desapareguda des de fa temps. Segons els investigadors, el principal sospitós és el seu exnòvio, que mai no va ser empresonat a causa de la falta de proves. "La seua mare és jutgessa i el seu pare comissari... però ara tenim el cos, i podrem actuar correctament", assegura un dels oficials.

Al llarg del capítol, Ceylin i Ilgaz s’adonen que no es poden escapar dels seus destins. Malgrat el seu desig d’apartar-se de la vida professional, ambdós decideixen tornar a casa i reprendre les seues respectives carreres de fiscal i advocada. Mercan, sense entendre la raó del canvi, s’alegra de tornar a ser a prop de la seua família i de la seua cosina Elif. Amb l’ajuda de Yekta i Eren, la família s’instal·la de nou a la seua llar.

Secrets de família

Després d’un llarg viatge, són rebuts pels seus éssers estimats amb una càlida festa de benvinguda. Gönul i la resta de la família celebren la tornada definitiva de la parella, acompanyats per amics i familiars que no oculten la seua felicitat.

Amb el pas dels anys, Eren ascendeix cap de policia i comença una relació amb Begum. Per la seua part, Aylin, Laçin i Gönul obren un saló de bellesa que es converteix en tot un èxit, mentre que Osman continua la seua vida com a taxista. Parla decideix estudiar dret internacional i Çinar s’enfoca en administració. En un altre gir de la història, Merdan mor i Yekta assoleix la fama com a escriptor. Finalment, Ceylin i Ilgaz formen una família amb tres fills i continuen triomfant en les seues respectives carreres.