Chris Hemsworth sorprèn a Madrid: grava un espot publicitari en secret a Pinto

El carismàtic Chris Hemsworth, conegut pel seu paper a Thor i altres èxits cinematogràfics, va tornar a deixar bocabadats els seus seguidors amb la seua proximitat i simpatia. L’actor australià ha compartit un vídeo a les seues xarxes socials des de Pinto, un encantador poble al sud de Madrid, on ha passat el cap de setmana gravant un espot publicitari que s’estrenarà per Nadal. La notícia va causar enrenou, especialment entre els ciutadans del poble madrileny que no estaven al corrent de la seua visita.

El passat 19 de juliol, Hemsworth ja havia compartit imatges inèdites de la seua esposa, Elsa Pataky, per celebrar el seu 48 aniversari, però aquesta nova publicació ha generat especial interès en revelar el seu inesperat pas per Espanya. Pinto, famós per la seua tranquil·litat i encant, s’ha convertit en l’escenari d’un projecte publicitari que ha comptat amb una de les estrelles més estimades de Hollywood.

Malgrat l’emoció que va generar la seua presència, pocs sabien que Hemsworth era al poble. Segons s’ha informat, la visita de l’actor va ser manejada amb extrema confidencialitat, només alguns membres de l’ajuntament i l’equip de rodatge sabien que l’estrella seria al Pavelló Príncep d’Astúries gravant l’anunci. El mateix actor va ser qui va revelar la notícia en compartir un vídeo en el seu compte d’Instagram, la qual cosa va sorprendre molts dels habitants locals que haurien gaudit de l’oportunitat de veure'l en persona.

José Juan López Ganivet, el responsable d’esdeveniments de Pinto, va intentar calmar els ànims en xarxes socials, explicant que el secretisme era necessari per qüestions de seguretat i logística. "Enteneu que no es pot comentar res perquè aquest tipus d’esdeveniments requereix molta confidencialitat. Ni tan sols puc pujar una foto de l’actor perquè no ho permeten", va assegurar López Cuchillo en el seu compte de Facebook, aclarint que Hemsworth havia estat qui finalment va revelar la seua presència.

Torre d’Èboli

El vídeo, que ràpidament va acumular milers de visualitzacions, mostra a Chris Hemsworth agraint als seus fans i crítics l’excel·lent acollida que ha tingut la seua recent participació en la pel·lícula d’animació Transformers One, on presta la seua veu al jove Optimus Prime. A més, l’actor va aprofitar per fer gala de les seues habilitats esportives, llançant tirs a cistella al pavelló i aconseguint encistellar en el seu segon intent, una cosa que els seus seguidors no van tardar a comentar amb entusiasme.

Encara que molts residents de Pinto van lamentar no haver tingut l’oportunitat de veure l’actor, d’altres van ser més comprensius. "Nosaltres passem per allà i vam veure molts camions i càmeres. Sabíem que estaven gravant un anunci per a Nadal, però no sabíem que famós estava involucrat", va comentar un veí a les xarxes socials. D’altres van expressar la seua alegria per la visita, dient que la presència d’Hemsworth havia posat al mapa el seu tranquil poble, conegut per la seua rica història i la seua fama com el centre geogràfic de la Península Ibèrica.

El rodatge ha posat de relleu algunes de les localitzacions més emblemàtiques de Pinto, com el Pavelló Príncep d’Astúries, però el poble ha molt més d’oferir, com el Parque Juan Carlos I, un ampli espai verd perfecte per passejar, fer esport o disfrutar de la naturalesa. A més, Pinto allotja la històrica Torre d’Èboli, una fortificació medieval que forma part del patrimoni cultural de la localitat.

Chris Hemsworth continua demostrant la seua enorme popularitat no només a la gran pantalla, sinó també en el dia a dia, sorprenent els seus seguidors amb gestos propers i simpàtics. El seu pas per Pinto, encara que breu, va deixar una empremta entre els habitants del poble, que ara esperen amb ganes el llançament de l’anunci en què ha participat i que veurà la llum en la temporada nadalenca.