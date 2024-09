Julián Muñoz, exalcalde de Marbella i exparella d’Isabel Pantoja, va morir després d’una llarga lluita contra un agressiu càncer en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Va estar hospitalitzat diversos dies, envoltat pels seus éssers estimats, incloent la seua esposa, Mayte Zaldívar, i les seues filles Eloísa i Elia. El seu comiat va ser en un entorn d’intimitat familiar, amb la seua família al seu costat fins l’últim moment.

Mayte Zaldívar, que va ser un pilar de suport constant en els seus últims dies, va compartir recentment en televisió com va ser conviure amb el seu marit durant la seua malaltia, revelant que, malgrat les dificultats, sempre el va acompanyar. Les filles de l’exalcalde, juntament amb el seu net, també van ser presents a l’hospital durant els seus últims moments, mostrant l’estret llaç que unia a la família.

La imatge final de Julián Muñoz es va veure en una sèrie de fotografies difoses en els mitjans, on l’hi va mostrar debilitat, visiblement afectat per la malaltia, però acompanyat per la seua família fora de l’hospital, la qual cosa reflectia la unió que havien aconseguit en els seus últims dies. Va morir finalment en la nit, rebent el suport i amor dels seus més propers.

Muñoz, nascut en El Arenal (Àvila), va ser una figura política marcada per la seua estreta relació amb Jesús Gil i la seua involucració en el Cas Malaia, que va destapar una trama de corrupció urbanística a Marbella. La seua implicació en el cas el va portar a passar més de cinc anys a la presó. El 2021, va ser alliberat de manera condicional a causa d’una malaltia greu i incurable. Isabel Pantoja, la seua exparella, també va ser condemnada en aquest cas, la qual cosa va generar titulars en el seu moment.

En la seua última aparició en televisió, Julián Muñoz va oferir una emotiva entrevista en el programa De Viernes, on va demanar perdó públicament a Mayte Zaldívar pels errors del passat. Va reconèixer el dolor causat i va confessar que desitjava lluitar fins el final, però lamentava haver de deixar la vida en un dels seus millors moments personals.

Durant aquesta mateixa entrevista, Muñoz va expressar el seu desencant amb Isabel Pantoja, descrivint-la com una de les pitjors persones que havia conegut i qualificant la seua relació com un error. Va assegurar que mai no es va haver de separar de Mayte Zaldívar, amb qui havia aconseguit reconciliar-se en els últims anys de la seua vida.

Mayte, per la seua part, va compartir la seua preocupació pel deteriorament físic i emocional de Julián en els seus últims dies, assenyalant que havia perdut l’ànim, negant-se a menjar i dormir. Aquesta situació va deixar la seua família profundament afectada, acomiadant-se d’ell amb el dolor de veure'l perdre les ganes de seguir endavant.