'Estimar sense límits' arriba a Divinity amb una trama plena de passió i revenja

El canal Divinity està llest per presentar un nou èxit turc que promet capturar a l’audiència amb la seua intensa trama. Estimar sense límits (Hudutsuz Sevda) arribarà aviat a les pantalles amb una història carregada d’amor, revenja i complicacions familiars. En aquest relat, els protagonistes, Halil İbrahim i Zeynep, s’enfrontaran a desafiaments insuperables on les famílies jugaran un paper clau en els seus destins.

Amb un elenc estel·lar encapçalat per Deniz Can Aktaş i Miray Daner, acompanyats de figures destacades com Burak Sevinç, Asuman Dabak i Burak Sergen, el qual és recordat pels espectadors de Divinity pel seu paper com el brivall Galip Kozcuoğlu a Kara Sevda, la sèrie s’endinsa en la vida d’Halil İbrahim Karasu, un home marcat pel dolor i el desig de revenja. El retorn d’Halil a la seua ciutat natal, després d’anys a Istanbul, desencadena una sèrie d’esdeveniments que el portaran a confrontar els responsables de la tràgica mort del seu pare, esdeveniment que el va allunyar de la seua llar.

La sèrie comença quan Halil, decidit a començar de nou i casar-se amb el seu primer amor, Yasemin, torna a la regió del Mar Negre. Tanmateix, el destí té altres plans i la set de revenja aviat pren el control de la seua vida. De tornada a Istanbul, Halil enfronta aquells que van destruir la seua família, però la seua vida fa un gir inesperat quan coneix Zeynep, la filla del seu enemic més gran, Rızvan Leto.

Estimar sense límits.Divinity

Aquesta inesperada trobada canviarà radicalment els seus plans, i el que semblava ser una història de revenja es transformarà en un remolí d’emocions. La tensió entre l’amor i la revenja marcarà el camí dels protagonistes, oferint a l’audiència una trama plena de girs i moments d’alt voltatge emocional.