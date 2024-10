La massacre de Hamas al festival Nova, avui a 'Sense ficció'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 i la plataforma 3Cat estrenen aquesta nit Supernova: Massacre al festival de música. Es tracta d’un documental que exposa com es va viure la matança per part de Hamas al festival de música Nova, a Re’im, a pocs quilòmetres de la Franja de Gaza, el matí del 7 d’octubre del 2023. Els supervivents i les persones que van oferir els primers auxilis relaten en primera persona tot el que van passar en aquell tràgic moment i la seua lluita per tornar a la vida després de l’atac, els seus traumes i les seues emocions, amb imatges en temps real recopilades de diverses fonts. L’assalt de Hamas al festival al desert de Nègueb va acabar amb la vida de més de 370 persones, centenars van resultar ferides i 40, segrestades. Aquell dia va començar una de les guerres més grans del Pròxim Orient, en la qual Gaza és atacada per la incessant ofensiva d’Israel.