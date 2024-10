"Diddy" Combs, sota la lupa per greus acusacions de tràfic sexual i crim organitzat

El famós raper i magnat de la música, Sean "Diddy" Combs, ha estat vinculat recentment a una sèrie de greus acusacions criminals. Entre els càrrecs que podria enfrontar s’inclouen conspiració per cometre crim organitzat, tràfic sexual, frau i tràfic de blanques, delictes que podrien portar-lo a presó per tota la vida si es demostren. Les investigacions assenyalen que aquestes activitats il·lícites haurien tingut lloc durant diverses dècades, en el marc de les conegudes "Freak Off Parties", esdeveniments organitzats pel mateix "Diddy", on abundaven les drogues i es donaven comportaments sexuals de tot tipus.

Aquestes festes exclusives atreien figures d’alt nivell com actors, polítics i models. Malgrat la naturalesa controvertida d’aquestes trobades, el raper va mantenir la seua imatge pública, però ara, les autoritats estan analitzant vídeos gravats per ell mateix com a proves clau per determinar l’abast dels delictes comesos. Segons fonts de l’FBI, moltes d’aquestes festes involucraven l’ús de substàncies com a ketamina, èxtasi i GHB, amb les quals mantenia les víctimes sota control.

Diverses celebritats han estat implicades en aquestes investigacions, incloent noms com Khloe Kardashian, que va assistir a algunes d’aquestes festes i va comentar en el docusèrie de la seua família sobre el que va veure. Entre altres de famosos relacionats amb aquests esdeveniments es troben Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Jennifer Lopez, i les Kardashian, així com figures de la reialesa com els prínceps William i Harry. Tanmateix, molts d’ells han mantingut el silenci després de la revelació d’aquests escàndols.

Un altre nom que ha sortit a la llum és el de Justin Bieber, que va tenir una estreta relació amb Combs en els inicis de la seua carrera. Hi ha especulacions que Bieber podria haver estat una víctima del raper, teoria recolzada per alguns detalls als seus videoclips, com en "Yummy", on certs símbols podrien al·ludir a experiències traumàtiques sofertes en la seua joventut. Les teories conspiradores han relacionat fins i tot la vestimenta i els gestos de Bieber i la seua esposa, Hailey, amb aquest escàndol, assenyalant suposats missatges ocults.

Les investigacions han generat un gran enrenou mediàtic, i més figures estan sent assenyalades per haver assistit a aquestes festes. LeBron James, Kevin Hart i Usher són alguns dels noms esmentats en un recent fil viral a Twitter, on es presenten detalls que connecten a diverses personalitats de l’espectacle i la política amb les festes de "Diddy".