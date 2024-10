Jenni Hermoso trenca el seu silenci: l’escàndol Rubiales i la lluita de les campiones del món

Jenni Hermoso, una de les futbolistes més destacades i estimades de la Selecció Espanyola de Futbol Femení, es va alçar campiona mundial el 20 d’agost de 2023, després d’anotar tres gols i assistir en dos ocasions. El seu rendiment la va fer mereixedora de la Pilota de Plata del torneig, i la revista Time la va reconèixer com una de les dones més influents de 2023. Al llarg de la seua carrera, ha trencat estigmes entorn del futbol, consolidant-se com un símbol de talent i feminisme en l’esport.

Tanmateix, el seu gran èxit es va veure entelat per un controvertit incident durant la celebració de la victòria. Luis Rubiales, expresident de la RFEF, la va besar inesperadament durant la celebració del títol, la qual cosa va provocar un escàndol mediàtic a nivell global. Malgrat les disculpes de Rubiales, que va qualificar l’acte com "un gest d’amistat", la Fiscalia va sol·licitar dos anys i mig de presó per agressió sexual i coaccions. Aquest episodi no només va unir a les jugadores en solidaritat amb Hermoso, sinó que també va evidenciar el masclisme persistent en el futbol.

Un any després, Jenni Hermoso trenca el seu silenci en un documental produït per Netflix, titulat es va acabar: diari de les campiones. Aquest treball, realitzat per You First Originals, oferirà un relat inèdit de les jugadores que van fer història en el Mundial de 2023. Bonic i altres figures clau de l’equip, com a Alèxia Putellas, Aitana Bonmatí, i Olga Carmona, compartiran la seua perspectiva sobre el succés que va sacsejar al futbol femení.

Jenni Hermoso

El documental no només tractarà el petó no consentit de Rubiales, sinó també el camí ple d’obstacles que les va portar a coronar-se campiones del món. En paraules de Netflix, aquest treball és un testimoni del sacrifici, esforç i lluita de les futbolistes, a més de ser un homenatge a les dones que enfronten desigualtats en l’esport.