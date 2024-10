Kelly Isaiah, a 'Zenit', el nou talent show que avui estrena TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 i la plataforma 3Cat estrenen avui les 22.05 hores Zenit, el nou talent show musical de la cadena amb Miki Núñez. Es tracta d’un format en el qual el públic estarà compost per 100 persones, que es dividiran en quatre grups de 25 representant una generació. La generació Z estarà capitanejada per la cantant Suu; els millennials pel cantant de música urbana i exmembre del jurat d’Eufòria, Lildami; la generació X per l’exconcursant d’OT1 Gisela, i els boomers amb el bateria d’Els Pets, Joan Reig. Els participants seran vint-i-quatre cantants famosos, entre els quals l’intèrpret de Lleida Kelly Isaiah, i tots hauran d’elegir i interpretar èxits musicals per seduir totes les generacions i convertir-se en l’artista més intergeneracional. Després de cada actuació, els quatre grups d’edat votaran per elegir el millor de cada nit.