El complicat matrimoni de la Reina Sofia: dècades d’infidelitats i humiliacions públiques

Al llarg dels anys, el matrimoni entre Juan Carlos i Sofia ha estat un mer formalisme, amb el rei emèrit acumulant nombroses relacions extramatrimonials de què fins i tot s’ha vantat públicament. Mentrestant, Sofia, educada sota els estrictes valors de deure i responsabilitat, ha mantingut el seu paper institucional sense tornar-li els mateixos afronts. La seua imatge de rectitud l’ha convertit en una de les figures més estimades de la Familia Real Española. Tant republicans com monàrquics coincideixen que la reina emèrita ha suportat en silenci les contínues humiliacions al llarg de la seua vida matrimonial.

L’educació que va rebre Sofia sembla haver-la preparat per suportar aquestes infidelitats, encara que el que més li afecta és la humiliació pública. Pilar Eyre, periodista experta en la Casa Reial, assegura que la reina emèrita ha reaccionat amb indiferència davant de les recents imatges i àudios que mostren al seu marit amb Bárbara Rey. Sofia fa anys que no manté cap comunicació amb Juan Carlos, i no és estrany, atesa la llarga llista de menyspreus que ha hagut de tolerar.

El disgust de Sofía al trovar al Rei amb un altre dona

Els primers anys del matrimoni de Juan Carlos i Sofia va ser feliç, i segons els cronistes, ella estava profundament enamorada del seu espòs. Tanmateix, tot va canviar un 10 de gener, quan Sofia ho va descobrir en una situació comprometedora. Segons explica Pilar Eyre, en aquell moment, el rei es trobava suposadament de caça a Toledo, i la reina, juntament amb els seus fills, va decidir fer-li una visita sorpresa. En arribar, es va trobar amb una escena que mai no hagués desitjat veure: al seu marit amb una altra dona. A partir d’aquell moment, Sofia va decidir continuar complint el seu paper com a reina, però mai més com a esposa.

El Rey Juan Carlos i la Reina Sofia

Amb el temps, les infidelitats de Juan Carlos es van tornar de domini públic, i lluny d’amagar-se, el rei gaudia presumint de les seues aventures amoroses. Era gravat parlant per telèfon amb els seus amants, i aquests àudios i vídeos circulaven entre alts caps de l’estat. Sofia sempre va ser conscient d’aquestes situacions, però va continuar complint les seues responsabilitats reals. No és estrany que Juan Carlos la descrigués com “una gran professional” i assegurés que el seu matrimoni li resultava “molt còmode”.

L'impunitat del Rei Joan Carles I

La sensació d’impunitat ha marcat gran part del regnat de Juan Carlos, permetent-li comportar-se de manera que molts consideren poc ètica. Entre les moltes insolències cap a la seua esposa, destaca un episodi a Palma, on el rei es va aixecar de la seua taula per saludar els pares de Marta Gayá, una de les seues amants, en presència de Sofia tot dient que "anava a saludar als sogres". Encara que ella sempre ha mostrat una imatge impertorbable, se sap que la reina ha patit molt al llarg dels anys. En el passat, vivia obsessionada amb les amants del seu marit, intentant sempre descobrir qui era la dona que ocupava el cor de Juan Carlos en aquell moment, segons explicaEyre.

Per la seua part, el rei Felip tampoc no està exempt de dificultats en la seua relació amb el seu pare. L’actual monarca ha intentat distanciar-se de Juan Carlos, enviant-lo a Abu Dhabi i limitant les seues aparicions públiques, encara que el rei emèrit continua tornant a Sanxenxo i causant controvèrsia amb els seus actes. Els problemes de llit són només una part de les preocupacions, ja que les acusacions sobre comissions il·legals i la seua fortuna a l’estranger continuen generant titulars, afectant la imatge de la institució.