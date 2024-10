Preocupació per l’estat de salut de Mayra Gómez Kemp després de tenir un accident domèstic

La reconeguda Mayra Gómez Kemp, als seus 76 anys, ha passat un delicat moment després de tenir un accident domèstic a la seua casa a Mijas, Màlaga. Segons va informar Pepa Bueno en el seu programa Mañaneros de TVE, Mayra es va sentir malament i, en viure sola, va passar diverses hores a terra sense poder rebre ajuda immediata.

L’incident es va complicar encara més quan va ser traslladada a l’hospital, ja que Mayra va arribar completament desorientada, sense recordar com havia arribat ni qui la portava al centre mèdic. Per agreujar la situació, va perdre la seua bossa durant el trasllat, la qual cosa la va deixar sense la seua documentació personal.

Afortunadament, després de diversos dies d’incertesa, Mayra ha estat donada d’alta i es troba a la seua llar, recuperant-se d’aquest ensurt. No obstant, els metges li han recomanat repòs, per la qual cosa no va poder anar al debat "La tele que ens va parir", que es va celebrar aquest divendres en el Teatro Manuel España de Màlaga. Al seu lloc, la presentadora Ivonne Reyes assumirà la seua participació en l’esdeveniment.

Mayra Gómez Kemp en l’època que presentava l’un, dos, tres.RTVE

Es pot recordar que, l’abril d’aquest any, Mayra va anunciar la seua retirada definitiva de la vida pública després d’una llarga i exitosa carrera en televisió. Malgrat el seu retir, ha reconegut en més d’una ocasió que enfrontar la solitud ha estat un dels seus desafiaments més grans, especialment després de la dolorosa pèrdua del seu marit, Alberto Beco, qui va morir durant la pandèmia a causa d’un infart.