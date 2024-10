Madonna acomiada el seu germà Christopher Ciccone amb un emotiu homenatge

La notícia de la mort de Christopher Ciccone, germà de Madonna, ha commogut al món. El 4 d’octubre, Christopher va perdre la seua batalla contra el càncer a Michigan, on va estar acompanyat pel seu espòs, l’actor britànic Ray Thacker.

Madonna va utilitzar el seu compte d’Instagram per comunicar la devastadora pèrdua, compartint una sèrie d’imatges que immortalitzen moments íntims al costat del seu germà. En les seues paraules, va expressar el profund vincle que els unia: “El meu germà Christopher ja no està. Va ser la persona més propera a mi durant tant temps”, va dir l’artista, subratllant la complexitat de la seua relació. Segons la cantant, sempre hi va haver una comprensió mútua de les seues diferències, una cosa que la societat sovint no aconseguia entendre, especialment pel fet que ambdós desafiaven les normes convencionals.

La dansa va ser un punt d’unió clau per a ells. Des dels seus primers anys a Bay City, on ser obertament gai encara era un estigma, van trobar en aquest art una manera de llibertat. "Quan vaig decidir mudar-me a Nova York per perseguir el meu somni de ser ballarina, el meu germà em va acompanyar", va comentar Madonna, revelant com junts van explorar el món de la dansa i la cultura pop en una de les èpoques més vibrants de la ciutat. Christopher no només va ser un pilar en els seus primers passos com a artista, sinó que també va ser el director creatiu d’algunes de les seues gires més icòniques, com Blonde Ambition i The Girlie Show Tour en els anys 90, quan la carrera de Madonna ja estava en el seu màxim apogeu.

A més de la seua contribució al món de l’espectacle, Christopher va deixar la seua marca com a dissenyador i artista. Va ser responsable dels interiors de les residències de Madonna a Nova York, Los Angeles i Miami. “Era un pintor i poeta visionari, amb un gust impecable”, va recordar la cantant. Encara que també va admetre que la relació entre ambdós no sempre va ser fàcil: "De vegades, la seua llengua afilada anava dirigida contra mi, però sempre el perdonava", va dir amb amor.

Madonna fa un homenatge al seu germà a Instagram.Instagram

El 2008, Christopher va publicar el llibre de memòries "La vida amb la meua germana Madonna", que es va convertir en un èxit, però que segons diversos mitjans, va refredar la seua relació per un temps. Malgrat aquest distanciament, quan la malaltia del seu germà va avançar, van aconseguir reprendre el contacte. Madonna va confessar que els últims moments de la seua vida van ser durs: “Va fer tot el possible per mantenir-se amb vida, encara que patia molt.” En el seu commovedor missatge, va compartir el moment en què ambdós, una vegada més, es van prendre de la mà: "Tanquem els ulls i vam tornar a ballar junts".

Al final del seu homenatge, Madonna va assegurar que el seu germà ja no pateix i va acabar amb un bonic pensament: "Sé que està ballant en algun lloc".