Demet Özdemir alça la veu contra la violència de gènere a Turquia

Demet Özdemir, una de les actrius turques més estimades i seguides a tot el món, ha aprofitat la seua influència per abordar qüestions de gran rellevància, com la lluita contra el masclisme i la defensa dels drets de les dones. El seu compromís social és evident en un context on Turquia ha estat sacsejada per violents feminicidis, que han generat protestes massives i crítiques cap a les autoritats per la seua inacció davant la violència de gènere.

En els últims dies, el país ha estat escenari de manifestacions multitudinàries després de l’assassinat brutal de dos joves, Ayşenur Halil i İkbal Uzuner, ambdues de 19 anys, el que ha portat a col·lectius feministes a alçar la veu. Les activistes acusen al govern de no implementar lleis adequades per protegir les dones, sobretot després de la retirada de Turquia del Conveni d’Istanbul, i critiquen la impunitat que envolta molts agressors. Davant aquest panorama, moltes dones han recorregut a les xarxes socials a la recerca de justícia, demostrant la desconfiança en les institucions judicials i policials.

Demet, conscient de la seua influència, ha utilitzat les seues xarxes socials per condemnar amb fermesa aquests atroces feminicidis, solidaritzant-se amb les víctimes i les seues famílies. El seu missatge ha estat recolzat per la seua enorme legió de seguidors, que ha amplificat la seua denúncia i ha elogiat la seua empatia. "Demet sempre ha estat molt sensible amb les causes que afecten a dones, nens i animals", van destacar diversos usuaris en xarxes socials, evidenciant l’impacte positiu de l’actriu.

Però Demet no està sola en aquesta lluita. Altres figures de l’espectacle, com Hande Erçel, també s’han afegit a les protestes. Hande va expressar la seua angoixa: "Tinc por del que està passant al meu país", reflectint el temor i la incertesa que es viuen actualment a Turquia davant de l’augment de la violència de gènere. El suport d’aquestes celebritats no només visibilitza el problema, sinó que també impulsa milers de persones a unir-se a la causa a la recerca d’un canvi real.