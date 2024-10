Seyran i Ferit, entre gelos i traïcions: l’enfrontament amb Pelin desencadena una nova crisi

En el pròxim episodi d’Una nova vida, Seyran aconsegueix el perdó de Ferit després de la seva trobada amb Yusuf i decideix ajudar-lo a entrar d’amagat a la mansió. Mentrestant, Ferit ha passat la nit amb Pelin, qui li recorda el seu aniversari i li regala un braçalet, la qual cosa provoca que Ferit prometi compensar-la amb un sopar en un luxós restaurant. Tanmateix, els seus plans es veuen arruïnats quan Orhan anuncia que tindran un sopar familiar amb Kazim i la seua família.

El sopar transcorre sense problemes fins que Pelin apareix inesperadament i ho complica tot. Gülgün la presenta com si fos una germana per a Ferit, la qual cosa enfurisma Seyran. Al bany, Seyran confronta Pelin i el seu espòs, recriminant-los la seua falta de respecte: «No puc creure que hagis portat a Pelin sent nostres famílies aquí, no tenen vergonya!». Pelin es burla de Seyran, insinuant que no és més que una "pobra pagesa". Suna, que ha presenciat l’escena, tanca Pelin al bany i l’amenaça agafant-la del cabell.

Durant la vetllada, Fuat rep una trucada de feina des de París i, sense saber francès, Suna intervé com a traductora. Fuat, impressionat, decideix oferir-li un lloc en la seua empresa fins que puguin trobar un reemplaçament permanent. Kazim, orgullós de la seua filla, l’elogia davant dels Korhan, encara que després la humilia recordant un incident passat: «Que llàstima que continuïs sent un inútil».

Una nova vida

Més tard, després de l’enfrontament amb Pelin, Seyran li proposa un tracte a Ferit: ella deixarà de veure Yusuf si ell promet no tornar a veure Pelin. Cada vegada que trenqui la seua promesa, Seyran adverteix que contactarà amb el seu ex. Encara que Ferit el pren a la lleugera, Seyran està decidida a seguir endavant: «Veurem qui dels dos és més gelós». Ferit accepta el desafiament, prometent que només tindrà ulls per a la seua esposa.

Però una conversa entre Ferit i la seua tia Ifakat torna a crear tensions. Ifakat li insisteix que el veritable objectiu de Seyran hauria de ser tenir un fill, no anar a la universitat. Ferit, influït per la seua tia, anuncia a la mansió que Seyran deixarà d’estudiar, provocant que Seyran experimenti la decepció més gran de la seua vida.