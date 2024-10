Crítica 'Sota Teràpia': Una sessió grupal que revela el pitjor de cada relació

Algunes pel·lícules arriben a les nostres vides de forma silenciosa, mentre que d’altres aconsegueixen emocionar-nos profundament, fer-nos reflexionar sobre temes transcendentals com l’amor, la família i el masclisme. Aquest és el cas de Bajo teràpia, protagonitzada per Eva Ugarte, Alexandra Jiménez, Antonio Pagudo, Fele Martínez, Juan Carlos Bellido i Malena Alterio, el personatge del qual ha generat gran interès per la seua inquietant revelació sobre les relacions tòxiques.

Aquesta pel·lícula, dirigida per Gerardo Herrero i basada en l’obra de teatre homònima de Matías del Federico, segueix a tres parelles que assisteixen a una sessió de teràpia grupal. Tanmateix, el que aparenta ser una consulta ordinària ràpidament es converteix en un intens exercici psicològic, quan descobreixen que la terapeuta ha deixat una sèrie de sobres amb proves que hauran de resoldre entre ells. El que comença com una interacció curiosa i fins divertida, aviat evoluciona en un tens enfrontament ple de retrets i secrets revelats.

Cada sobre revela els conflictes interns de les parelles, abordant temes tan profunds com la confiança, les infidelitats o la violència emocional. Al llarg de la pel·lícula, les relacions es van deteriorant mentre els problemes no resolts surten a la llum. L’atmosfera es torna cada vegada més carregada de tensió, desencadenant enfrontaments que mostren les dinàmiques de poder ocultes en cada parella.

La veritable sorpresa de Baix teràpia arriba en el seu desenllaç, quan es revela que tot ha estat una estratègia policial per salvar una dona de l’abús del seu marit, un dels protagonistes d’aquesta sessió. El final deixa una impressió profunda, tocant temes tan delicats com el maltractament dins del matrimoni i l’abús sexual, tot embolicat en una narració que juga amb l’espectador fins l’últim moment.

Malena Alterio sobresurt amb la seua interpretació de Marta, una dona atrapada en una relació de control. Amb mirades plenes de desesperació i gestos carregats de significat, Alterio aconsegueix que el públic revisqui els seus propis traumes o relacions difícils, i mostra el poder del cine per visibilitzar la realitat de moltes dones que lluiten per trencar el silenci en situacions d’abús.

La pel·lícula no només destaca per la seua temàtica social, sinó també pel seu ritme dinàmic, que manté la tensió a tota hora, aconseguint un equilibri perfecte entre l’humor i la gravetat dels temes tractats. Amb clares influències de Toc Toc i Nou perfectes desconeguts, Baix teràpia s’endinsa en les profunditats de l’ànima humana, recordant-nos que, de vegades, les batalles més grans s’entaulen a l’interior de les nostres relacions més properes.