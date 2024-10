L’intercanvi internacional de Gran Germà porta sorpreses inesperades

L’emoció en Gran Germà puja de nivell amb el retorn d’una de les seues dinàmiques més icòniques: l’intercanvi internacional de concursants. Aquesta tradició ha generat moments inoblidables, com el cèlebre embolic entre Noemí i Joel o l’efímer romanç de Saray i Gerardo, que continuen vius en la memòria dels fans més fidels.

En aquesta 19a edició, Maica ha estat l’elegida per a disfrutar de l’experiència, i no sense llàgrimes. Durant l’últim debat, Ion Aramendi va anunciar que Maica havia d’abandonar la casa de forma inesperada, la qual cosa va provocar una onada de tristesa entre ella i els seus companys. Tant Daniela com Òscar, els seus grans aliats dins de la casa, es van esfondrar en pensar que Maica havia estat expulsada.

La sorpresa va arribar en plató: en realitat, Maica havia estat seleccionada per a un intercanvi amb l’edició italiana, Gran Fratello. La concursant, encara emocionada i sense poder contenir les llàgrimes, va descobrir que viuria una experiència única a Itàlia. Però abans de partir, l’organització del programa li va encomanar una missió crucial: fer creure els seus companys que realment havia estat expulsada. D’aquesta manera, va tornar a connectar amb la casa de Guadalix de la Sierra per acomiadar-se, deixant tots desconsolats.

Mentrestant, a Itàlia, els concursants Lorenzo i Shaila també van viure la mateixa situació. Creient que havien estat expulsats, van arribar al plató de Gran Fratello, on finalment se’ls va informar que en realitat viatjarien a Espanya per participar en l’edició espanyola del reality. La notícia va ser anunciada amb música de Raffaella Carrà de fons i una gran ovació per part del públic.

Shaila Gatta és una coneguda ballarina professional que s’ha guanyat l’afecte del públic italià gràcies a la seua participació en programes com Striscia la Notizia. Amb un milió de seguidors a Instagram, ha estat part de diversos moments intensos dins de la casa, inclosa la seua implicació en un triangle amorós amb Lorenzo Spolverato i Javier Martínez.

Lorenzo, per la seua part, destaca per la seua carrera en el modelatge i l’esport. El seu passat com a porter de waterpolo i la seua experiència en kickboxing han fet d’ell un dels concursants més cridaners d’aquesta temporada. Malgrat els seus conflictes a la casa, el seu interès per Shaila ha captat l’atenció dels espectadors.

Aquesta nit, Lorenzo i Shaila seran presentats oficialment a la casa de Guadalix, durant l’emissió en directe de GH: Límit 24h, on els concursants espanyols els rebran amb els braços oberts, llestos per al que promet ser un intercanvi ple d’emocions, reptes i molta intriga.