El cas Errejón esquitxa a un col·laborador de 'Conspiranoicos'

El recent escàndol entorn d’Íñigo Errejón ha provocat un veritable enrenou a Espanya. La periodista Cristina Fallarás va publicar en xarxes socials el testimoni d’una dona que s’identificava com a víctima d’assetjament per part d’un polític influent. Encara que la denunciant no va donar noms, poc després Errejón va anunciar la seua retirada de la política, al·legant raons de salut mental. Aquest gest va generar encara més rumors i va desencadenar una onada de reaccions a les xarxes.

El testimoni de la denunciant, que va detallar la manipulació emocional que va patir, va despertar una forta indignació en cercles propers a la política madrilenya. El comportament del polític, segons el relat de la jove, mostrava patrons d’abús psicològic, amb episodis de manipulació, indiferència i menyspreu. “Primer t’embolica amb simpatia i després et castiga amb el silenci”, relatava la dona en un missatge que s’ha viralitzat. Les acusacions han deixat en evidència la dualitat entre el discurs públic d’Errejón com a defensor del feminisme i el seu suposat comportament en privat.

Ahir mateix, el polític va llançar un comunicat en xarxes socials, en el qual confessava sentir-se desgastat i va justificar la seua decisió d’allunyar-se de la vida pública. Segons les seues paraules, la política ha fet efecte en la seua humanitat i va declarar que necessitava “reconnectar-se” amb si mateix. Va atribuir part dels seus errors a la influència del patriarcat, assenyalant que els homes en el seu entorn es veuen atrapats en dinàmiques “de poder i fredor”, el que porta a “perdre l’empatia i les relacions saludables amb els altres”.

La polèmica no acaba allà. Figures públiques com Pablo Iglesias i Antonio Maestre han decidit parlar sobre el tema. Esglésies, exlíder de Podemos, va declarar que ja coneixia rumors sobre el comportament d’Errejón des de feia temps, encara que no va oferir més detalls. Mestra, periodista d’esquerra, va afegir en el programa Conspiranoicos que aquesta controvèrsia podria tenir repercussions polítiques devastadores. Segons ell, l’anunci d’Errejón marca un punt crític per a l’esquerra espanyola, ja que deixa entreveure comportaments “qüestionables” al seu interior.

Íñigo Errejón

El gir més inesperat ha estat una acusació contra el propi Mestra, que va ser assenyalat en xarxes per la seua suposada conducta inapropiada amb una dona molt més jove. La noia, que diu dir-se Nelly Pérez, va compartir captures de converses on Maestre fingeix coquetejar, i en to suggeridor, destaca la seua “experiència” per la diferència d’edat. Encara que Pérez afirma que en aquell moment tenia 18 anys acabats de complir, en els missatges es presentava com una persona de 20 anys per avaluar la seua resposta. Els textos entre ambdós suggereixen una conversa de contingut insinuant.

En els missatges, Maestre parla de temes personals, incloent comentaris sobre la seua edat i l’interès d’“ensenyar” coses a una dona jove. També esmenta la seua atracció per les “carícies al lòbul de l’orella” en un to una mica pertorbador. El periodista, que sempre ha estat crític amb comportaments d’aquest tipus, es troba ara en el centre d’una controvèrsia. Després d’aquestes revelacions, Maestre va negar les acusacions i va qualificar la situació com una “campanya d’assetjament” en xarxes, prometent prendre accions legals i defensant la seua innocència.

Malgrat que ni Errejón ni Mestra no han estat formalment acusats, el tema continua ocupant les xarxes i generant debats sobre la coherència entre el discurs públic i el comportament personal d’alguns líders d’opinió.