La 1 aquesta nit estrena 'Detective Touré' amb l'actor Treviño-Sitté

La 1 estrenarà avui a les 22.50 Detective Touré, la ficció que ocuparà el prime time dels dimecres. L’actor Malcolm Treviño-Sitté interpretarà en aquesta sèrie policíaca Mahamoud Touré, un inspector carismàtic, còmic i astut que mostrarà el seu enginy per resoldre cada cas que se li presenti de la forma més inesperada possible. S’involucrarà tant en la seua feina que acabarà en un perillós entramat que posarà en risc la seua vida i la de la seua filla. La sèrie està composta d’un total de 6 capítols que giren entorn de gèneres com l’acció, el drama social i l’humor. Formen part del repartiment Itziar Ituño, Ane Gabarain i Jon Olivares, entre d’altres. D’altra banda, La 2 també estrenarà Alhambra: el tesoro del último emirato andalusí, un documental visualment impactant que aprofundeix en la història i els secrets de l’Alhambra a Granada.