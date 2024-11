Demet Özdemir i Ilhan Sen protagonitzen Cinlerin Düğünü, una bonica història familiar

L’actriu turca Demet Özdemir s’acomiada del 2024 amb un paper prometedor en Cinlerin Düğünü, un film dirigit per Ferit Karahan que apunta a brillar en festivals internacionals. Aquesta producció, que va començar el seu rodatge a l’octubre, promet una història intensa i plena d’emocions familiars, amb una estrena planejada per a aquest hivern. A més, Demet podria unir-se a una altra pel·lícula el 2025, el que anticipa un 2024 ple d’èxits per a l’estrella turca.

Cinlerin Düğünü explora els llaços i desafiaments que enfronta una família a través de tres generacions. Demet Özdemir protagonitza al costat d’Ilhan Sen, qui interpreta el seu germà en aquesta història. El film s’ambienta a Erzincan, una ciutat amb una forta càrrega històrica, ubicada en la falla del nord de l’Anatòlia, que va viure el tràgic terratrèmol de 1939. Aquest escenari aporta un simbolisme especial i un rerefons que enriqueix la trama.

Ilhan Sen, el coprotagonista, va nàixer el desembre de 1987 a Bulgària i es va traslladar a Turquia en la seua infància. Malgrat haver estudiat Enginyeria Civil a la Universitat Tècnica de Yildiz, la seua atracció pel modelatge el va portar a competir en certàmens importants, on va destacar com el Millor Model de Vestit de Bany el 2008 i va obtenir el títol de Millor Model d’Europa el 2009. Avui dia, ha trobat el seu lloc en l’actuació, i la seua popularitat ha travessat fronteres.

Ilhan Sen

Per al públic espanyol, Ilhan Sen és conegut gràcies a la sèrie Amor, lògica, revenja, transmesa a Divinity. Ara, al costat de Demet Özdemir, participa en un llargmetratge que promet captivar al públic internacional. Ambdós actors simbolitzen una nova generació del cine turc, disposats a portar a la pantalla històries profundes que ressalten la importància dels llaços familiars i la força interior.