El projecte revolucionari de Whoopi Goldberg per a l’esport femení

Whoopi Goldberg continua demostrant el seu compromís amb el feminisme i l’esport femení amb una iniciativa inèdita. Després d’anys de suport a les dones en l’esport, l’actriu ha creat AWSN (All Women Sports Network), un canal dedicat completament a mostrar competicions esportives femenines. El canal, que ja està disponible a 65 països i arriba a més de 2.000 milions de persones, transmet dos hores diàries de contingut exclusiu. "Si el juguen les dones, ho mostrem," afirma Goldberg sobre el seu ambiciós projecte.

El canal busca erradicar la falta de visibilitat en l’esport femení, un terreny històricament dominat pels homes. El lema d’AWSN "quan ella guanya, guanyem tots", reflecteix la idea que l’èxit de les esportistes ha de ser celebrat per igual. Encara que a Espanya hi ha el canal Elles Vamos, disponible en Movistar+, el catàleg és limitat i les emissions sovint són escasses. Per això, la proposta de Goldberg representa un canvi significatiu en la representació de les dones en els mitjans esportius.

AWSN ha arribat per oferir cobertura completa d’esports femenins, des de futbol i bàsquet fins criquet i cúrling. Entre els continguts destacats es troben la UEFA Women’s Nations League, la FIBA 3x3 Women’s Series i la WTA. Malgrat el seu recent llançament, la plataforma ja està assolint un èxit global, amb plans d’expansió als Estats Units i més territoris. Goldberg va expressar el seu entusiasme en una entrevista, assegurant que la seua meta és portar aquests esdeveniments a tots els racons del món, permetent a més persones disfrutar del talent femení en l’esport.

La idea de Goldberg va nàixer fa més de 16 anys, i l’actriu mai no ha ocultat la seua frustració amb la falta d’oportunitats per a les dones en l’esport. Durant una xarrada amb Jimmy Fallon, va recordar com, des de petita, el seu germà va poder disfrutar de diferents esports, mentre ella només rebia comentaris despectius en intentar unir-se. Aquest dolor personal va ser el que la va impulsar a crear un canal que celebri a les dones en l’esport.

Whoopi Goldberg

Actualment, Whoopi Goldberg combina la seua faceta com a activista i empresària amb la seua carrera en l’entreteniment. Malgrat estar immersa en projectes com el programa The View i el musical Annie a Broadway, continua compromesa amb el seu somni de canviar la narrativa de l’esport. El projecte d’AWSN és només una de les moltes iniciatives amb què pretén trencar barreres i fomentar una representació equitativa en els mitjans.

La notícia del seu llançament arriba en un moment clau per a l’esport femení, just després de l’estreno a Netflix del documental es va acabar: Diari de les campiones, que relata la victòria de les futbolistes de la Selecció Espanyola en el Mundial. En aquest documental, les jugadores parlen de les dificultats que enfronten i com la companyonia ha estat essencial per superar les adversitats.

La iniciativa de Whoopi Goldberg és, sens dubte, un pas cap a la igualtat real en l’esport. A través d’AWSN, l’actriu aconsegueix visibilitzar les dones atletes i ofereix un espai perquè els més joves vegin en elles un exemple de superació i talent, sense importar el seu gènere.