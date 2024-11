L’elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units va causar gran commoció en la indústria de l’entreteniment. Estrelles de Hollywood que van recolzar la campanya de Kamala Harris van expressar la seua tristesa i enuig després dels resultats. Actors, músics i directors van mostrar públicament el seu suport a la candidata demòcrata i van treballar intensament per fomentar el vot, intentant frenar l’arribada de Trump a la presidència.

Actors com Jamie Lee Curtis, Bette Midler, Scarlett Johansson i John Cusack van utilitzar les seues plataformes per instar a la participació electoral i advertir sobre l’impacte d’un govern liderat per Trump. Leonardo DiCaprio, fidel defensor de la lluita contra el canvi climàtic, va compartir un vídeo en xarxes on assenyalava els efectes dels huracans a Miami com a prova del canvi climàtic i donava suport a Harris com la millor opció per enfrontar aquesta crisi.

Bette Midler no va dubtar a expressar la seua decepció. En una cita de HL Mencken compartida en xarxes, va reflectir la seua frustració amb la decisió dels votants: "Quan un candidat s’enfronta al públic, s’enfronta a una multitud incapaç de sospesar idees... dominada per la por". El seu enuig cap als nord-americans que van votar per Trump va ser evident.

Jaimie Lee Curtis i la seua filla trans

Jamie Lee Curtis va advertir sobre un retrocés de drets. “una tornada segura a una època més restrictiva i, per a alguns, fins i tot draconiana”, va declarar Curtis. L’actriu va expressar la seua preocupació, especialment pels drets de les persones homosexuals i trans. Amb una filla trans, Ruby, Curtis va subratllar la importància de protegir els drets de tots.

Una altra de les veus destacades, Christina Applegate, va mostrar la seua tristesa pel resultat electoral. L’actriu va relatar en xarxes com la seua filla va plorar després dels comicis per temor de perdre els seus drets com a dona. “Si no estàs d’acord, si us plau, deixa de seguir-me”, va expressar Applegate als seus seguidors. Aquesta reacció va mostrar l’impacte emocional en els qui veuen un retrocés en els drets civils.

Demi Moore

Cantants com Billie Eilish i Ariana Grande també es van afegir a les crítiques. Eilish va escriure que l’ocorregut és “una guerra cap a les dones”, mentre que Gran va oferir el seu suport als qui van sentir el pes d’aquests resultats. El director Quentin Tarantino va optar per l’humor negre i va compartir una portada fictícia en xarxes: “els EUA han mort als 248 anys”, va afegir que havia fet tot el possible per evitar-ho. Cardi B també va mostrar la seua indignació en un vídeo, on va comentar sentir-se “farta” i “molt trista” després de la victòria de Trump.

Aquestes reaccions reflecteixen un fort rebuig en la indústria cultural nord-americana. Per a molts, el triomf de Trump representa una amenaça per als drets civils i la democràcia, ja que també controla el Senat, el Congrés i el Suprem. John Cusack va ser clar en mostrar la seua frustració i va afirmar: “El país ha decidit destruir-se en votar un nazi i violador convicte”. Demi Moore va compartir la seua preocupació, assenyalant que la història dels Estats Units, marcada pels seus orígens puritans i fanàtics, influeix en la seua situació actual