Descobreix Erkenci Kuş, l’èxit de Can Yaman mentre esperes 'El Turco'

L’arribada d’El Turco, la pròxima gran sèrie de Can Yaman, està generant gran expectació, però l’espera fins la seua estrena el febrer de 2025 pot ser més suportable gaudint d’Erkenci Kuş, la sèrie que va marcar un abans i un després en la seua carrera. Aquest clàssic continua disponible a Prime Video i és una oportunitat perfecta per redescobrir el seu talent.

Coneguda també com a Ocell somniador, Erkenci Kuş combina a la perfecció comèdia romàntica i drama. La història segueix Sanem, una jove plena de somnis, i a Can, un fotògraf que enamora tots amb el seu carisma. Ambdós es troben en una agència de publicitat on les seues vides canvien per sempre

L’èxit d’aquesta producció no hauria estat possible sense la connexió especial entre Can Yaman i Demet Özdemir, el seu coprotagonista. La química entre ells no només va conquerir el públic turc, sinó que també va traspassar fronteres, convertint Erkenci Kuş en un fenomen internacional. El seu humor, els escenaris vibrants i una trama que enganxa van fer d’aquesta sèrie una de les més estimades dels últims anys.

Erkençi Kus

Sanem, interpretada per Demet Özdemir, és una jove que somia ser escriptora. Tanmateix, la seua vida pren un gir inesperat quan ha d’elegir entre acceptar un matrimoni concertat o treballar en l’agència publicitària de la seua germana Leyla. Allà coneix Can, un home apassionat per la fotografia i un dels fills de l’amo de l’empresa. El que comença com una trobada casual es transforma en una història d’amor que captiva per la seua frescor i emoció.

En paral·lel, l’espera per El Turco continua augmentant les expectatives. En aquesta nova sèrie històrica, Can Yaman donarà vida a un enigmàtic guerrer otomà, en una trama carregada d’acció i drama. Mentrestant, Erkenci Kuş et convida a disfrutar del talent i el carisma d’un dels actors més destacats de la televisió turca.