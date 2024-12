Chenoa conduirà 'The Floor' - RTVE

Chenoa, la cantant coneguda per la seua proximitat i naturalitat, va ser una de les últimes convidades d’El Show de Bertín, un popular programa de Canal Sud. Durant la seua intervenció, l’artista es va mostrar sincera sobre la seua vida personal, fent una reveladora confessió: no ha tingut gaires relacions amoroses perquè, segons ella, no "li agafen el rotllo". Aquesta declaració va fer que Bertín Osborne, entre rialles, respongués: "Això m’encanta", comentant que a ell també li passa el mateix.

Amb la seua habitual simpatia, Chenoa va revelar més detalls sobre el seu caràcter. Al llarg de la xarrada, va expressar que no li agrada molestar ningú i, després de més de dos dècades en la indústria musical, es va adonar que la seua manera de ser no sempre és compresa immediatament. Bertín, compartint el seu riure, li va respondre: "Tu tampoc no ets fàcil".

Chenoa

Laura Corradini Falomir, nom real de Chenoa, va parlar amb serenitat sobre el seu present, destacant el seu enfocament en aquesta etapa de la seua vida. Quan Bertín li va preguntar si creia en el destí, la cantant va compartir la seua visió: per a ella, el destí està més relacionat amb l’esforç i el treball que amb la pura casualitat. Encara que fa més de dos anys que està separada del seu espòs, Miguel Encinas, Chenoa no ha tornat a tenir una nova parella.

En el seu últim pas per Operació Triomf com a presentadora, Chenoa es va mostrar propera amb un dels concursants, Martín, qui havia viscut una història d’amor amb el seu company Juanjo. En elogiar la seua relació, va dir: "Ens fas sentir que l’amor existeix, i és una passada", però, en un gest d’honestedat, va admetre ser "una mica desconfiat" amb l’amor, una cosa que va deixar entreveure els efectes de la seua ruptura amb Miguel.

Bisbal i Chenoa

Des de la seua participació en la primera edició d’Operació Triomf, Chenoa ha estat a l’ull públic, especialment per les seues relacions sentimentals. La seua relació amb David Bisbal, el seu company de l’acadèmia, va ser una de les més comentades. Posteriorment, va estar amb l’actor Álex González, així com amb altres músics, com David de María i Alian.

El 2019, va començar un romanç amb Miguel Sánchez Encinas, amb qui es va casar el juny de 2022, encara que el casament es va posposar per la pandèmia. Tanmateix, després d’un any i mig de matrimoni, la parella va decidir separar-se. Chenoa reflexiona sobre les seues relacions i, de moment, sent que cap home no "li ha agafat el rotllo".