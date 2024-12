Primeres paraules de Terelu Campos després del naixement del seu net Carlo

Alejandra Rubio, filla de Terelu Campos, ha donat la benvinguda al seu primogènit, un nadó anomenat Carlo, seguint una tradició familiar paterna. L’arribada del petit el passat 6 de desembre ha omplert de felicitat tota la família. Terelu, emocionada per aquest nou rol com a àvia, va compartir els seus sentiments i alguns detalls del naixement durant una intervenció en el programa De viernes.

"Gràcies a Déu, estan tots bé", va assegurar Terelu al ser consultada per l’estat de la seua filla, el nadó i Carlo Costanzia Jr., parella d’Alejandra. La col·laboradora va explicar que ha respectat l’espai dels nous pares: "Soc aquí per basar|recolzar, no per ser una càrrega".

Des del primer moment, Terelu va saber que el seu net portaria el nom Carlo, una decisió que li va semblar excel·lent: "Soc molt de tradicions familiars i respecte molt aquesta continuïtat". A més, va destacar el compromís d’Alejandra i Carlo com a parella, qualificant la seua relació com un "tàndem d’amor i companyonia".

Encara que Terelu no va voler entrar en detalls sobre el part, va deixar clar que prefereix que sigui la seua filla que comparteixi aquesta experiència: "Aquell moment li pertany a ella, no seria correcte arrabassar-l’hi".

Terelu no va ocultar la seua debilitat per Alejandra. En entrar a l’habitació de l’hospital, el primer que va fer va ser assegurar-se que la seua filla estigués bé: "Amo al meu net, però la meua prioritat sempre serà Alejandra. És la meua debilitat més gran".

Respecte a les visites a l’hospital, Terelu va esmentar que no va coincidir amb Mar Flores, àvia paterna del petit, aclarint que no hi va haver cap raó especial per a això: "Simplement, no vam estar allà alhora".

La família Campos comença una nova etapa plena d’il·lusió, amb l’arribada del petit Carlo com el centre de la seua felicitat. Terelu, emocionada per aquest moment, va deixar clar que està disposada a disfrutar al màxim del seu nou rol com a àvia, donant suport sempre a Alejandra en aquest camí.