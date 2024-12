La notícia de SEGRE dels candidats a policia a Cervera es cola als vídeos més vistos de l'any a TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La notícia dels candidats a policia a Cervera ha aconseguit colar-se en el rànquing dels vídeos més vistos de l'any al programa Està Passant de TV3. El clip, presentat per l'humorista Peyu, es feia ressò d'una notícia publicada per SEGRE sobre les dificultats per cobrir tres places vacants a la Policia Local de la ciutat.

Segons informava la notícia, malgrat la presentació de 62 aspirants, cap d'ells va aconseguir superar totes les proves d'accés, que incloïen un examen cultural, tests sobre l'administració i competències, la resolució d'un cas pràctic, proves físiques, un examen de català, un test psicotècnic i una revisió mèdica. Els candidats van anar quedant pel camí, un fet que va despertar la hilaritat entre els presentadors del programa.

En Peyu, amb el seu habitual to sarcàstic, va ironitzar sobre la dificultat de les proves, especialment la de català, afirmant que "el català és molt difícil" i que demanar-ho "ja és passar-se". Per la seva banda, en Queco Novell va apuntar que hi va haver un aspirant que sí va passar totes les proves, tot i que representava només un 0,6% d'aprovats, una xifra poc encoratjadora. La sorpresa final va arribar quan van revelar que aquest candidat tenia retirat el carnet de conduir, impossibilitant la seva incorporació al cos.