Gabriel de Mulder, la nova estrella de 'Sueños de libertad’

El personatge de Santiago Ojeda, nou comercial de Perfumeries De la Reina, va arribar amb força i va deixar una impressió inesborrable des de la seua incorporació a Sueños de libertad. Al principi, la seua integració semblava impecable, però el seu interès per Fina ha pres un gir inquietant. El que va començar com una simple atracció s’ha transformat en una obsessió perillosa, desestabilitzant la tranquil·litat de l’entorn. Ara, la colònia s’enfronta a un dilema: Santiago abandonarà el lloc, o la seua presència continuarà pertorbant la pau?

L’encarregat de donar vida a aquest complex personatge és Gabriel de Mulder, un actor i músic amb una carrera brillant. Amb tan sols 17 anys, va començar la seua formació en reconegudes institucions com William Layon i la RESAD, consolidant-se en teatre i televisió. Entre els seus èxits destaquen clàssics com El gos de l’hortolà i La dama badoca, on va demostrar la seua versatilitat i talent.

A més de la seua carrera actoral, Gabriel lidera el grup musical Mulder, on treballa com a compositor al costat del seu germà. A les seues xarxes socials comparteix fragments de la seua vida artística i personal: projectes creatius, la seua passió per la fotografia analògica i els seus viatges. Entre les seues fotos destaca la seua connexió especial amb el mar, una font constant d’inspiració.

Somnis de llibertat

Mentre Santiago lluita amb els seus propis conflictes, altres personatges enfronten decisions importants. Digna intenta convèncer Patricia perquè es una a la seua causa, encara que Jesús s’avança i negocia un acord amb l’empresària. Per la seua part, Begoña es distancia d’Andrés per recuperar Julia, la qual cosa provoca tensions entre ells. La discussió entre Andrés i Jesús, presenciada per Julia, obliga Digna a intervenir i demanar-li a Andrés que prioritzi el benestar de la nena.

D’altra banda, Alberto segueix en la recerca de la mare del nadó, trobant sol pistes fins que ella torna inesperadament a la colònia. La seua emotiva trobada amb el nen commou profundament a Llum i a Alberto, marcant un moment clau en la trama.