RTVE, sobre les campanades de Broncano: "estaran plenes d’humor, espontaneïtat i sorpreses"

Radiotelevisión Española (RTVE) ha confirmat oficialment que David Broncano, presentador i director de 'La Revuelta', i la col·laboradora Lalachus seran els encarregats de presentar les Campanades el 2025 des de l’emblemàtica Porta del Sol de Madrid el proper 31 de desembre.

Després de dies d’especulacions en xarxes socials, RTVE ha ratificat la notícia. José Pablo López, president de la Corporació pública, va sortir en defensa de Lalachus diumenge passat a través de la xarxa social X, afirmant: "Les crítiques que estic llegint contra Lalachus res han de veure que sigui grassa sinó que és dona. Algú recorda alguna crítica pel seu pes contra Alberto Chicote o contra Ibai Llanos quan presenten les campanades? Tant per avançar. Pur masclisme".

Segons ha informat RTVE, Broncano i Lalachus "seran els protagonistes d’unes Campanades inèdites plenes d’humor, espontaneïtat i sorpreses", afegint que amb ells "RTVE proposa un final d’any diferent i proper".

Campanades des de les Illes Canàries