Hande Erçel i Barış Arduç brillen en 'Aski Hatirla', la nova sèrie de Disney+

L’esperada sèrie Aski Hatirla ja està en marxa, amb Hande Erçel i Barış Arduç al capdavant del repartiment. Els actors, que tenen una gran química en pantalla, han començat els enregistraments, compartint les primeres imatges des dels seus comptes d’Instagram per a alegria dels seus seguidors.

Aski Hatirla, traduïda com Recuerda l’amor, reuneix a aquestes dos estrelles turques en una trama que promet emocionar. La sèrie, composta per 8 episodis, és una de les apostes més ambicioses de Disney+ Turquia per al proper any. A més, Hande Erçel i Barış Arduç també protagonitzaran la pel·lícula Rüzgara Birak, que arribarà a Netflix el 14 de febrer de 2025.

La sèrie segueix Günes, interpretada per Hande Erçel, una destacada editora i influencer que sembla tenir-lo tot, excepte estabilitat sentimental. La seua vida fa un gir inesperat quan coneix Deniz, un arquitecte de renom interpretat per Barış Arduç. Un malentès els unirà, desencadenant una intensa i transformadora història d’amor.

Segons va revelar Birsen Altuntaş, Deniz i Günes es troben en un moment complicat de les seues vides. Ella ha estat plantada a l’altar, mentre que ell brega amb desil·lusions sentimentals. Ambdós aprendran a guarir les seues ferides emocionals i redescobriran el que realment busquen en una relació. A poc a poc, el que comença com una connexió inesperada es convertirà en un amor profund i sincer.

Hande Erçel

La producció es desenvolupa a la Capadòcia, un lloc emblemàtic a Turquia famós pels seus paisatges únics i la seua riquesa històrica. La regió és coneguda per les seues xemeneies de fades, pilars de roca formats per l’erosió, que ofereixen un teló de fons espectacular per a la sèrie.

La Capadòcia no només enlluerna per la seua bellesa natural, sinó també pel seu llegat històric. En el passat, va ser llar de diverses civilitzacions, des d’hitites fins bizantins. Les seues coves i ciutats subterrànies, com Derinkuyu, van servir com refugi i centre cultural durant segles.

Amb aquesta combinació d’un repartiment destacat, una trama envoltant i una localització de somni, Aski Hatirla es perfila com una de les grans estrenes de Disney+ per a 2025, consolidant Hande Erçel i Barış Arduç com dos dels noms més rellevants del panorama audiovisual turc.