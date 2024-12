Marta Belmonte sorprèn a Netflix amb el seu paper en 'Els favorits de Mides’

Marta Belmonte, reconeguda pel seu paper en Somnis de llibertat, fa un nou pas en la seua carrera en destacar en la sèrie Los favorits de Mides, una de les més vistes a Netflix. Aquest drama ple d’intriga i girs inesperats ha atrapat l’audiència des de la seua estrena, consolidant-se com un dels grans èxits de la plataforma.

Després de conquerir el públic amb Somnis de llibertat, Marta reafirma el seu talent interpretatiu en aquest projecte. La seua habilitat per encarnar personatges profunds i complexos ha estat àmpliament elogiada, enfortint la seua posició com una de les actrius més influents del moment.

Els favorits de Mides narra la història de Víctor Genovés, un empresari que, després d’exposar un cas de corrupció, es converteix en el blanc d’un grup que exigeix la seua cooperació mitjançant brutals xantatges. Aquestes amenaces inclouen la possibilitat de morts a l’atzar si no compleix les demandes, la qual cosa el porta a buscar ajuda policial. Tanmateix, els xantatgistes sempre aconsegueixen anticipar-se a cada un dels seus moviments.

En aquest complicat escenari, el personatge de Marta Belmonte aporta un important matís a la trama. La seua connexió amb Víctor i la seua capacitat per espavilar-se en un entorn ple de tensió emocional enriqueixen la història. A això se suma la participació d’una periodista decidida a revelar els secrets del grup, i de María José, una empresària i amiga de Víctor que torna al país amb l’objectiu d’expandir la seua plataforma DOPA mentre li brinda suport en aquest difícil moment.

Cada nou projecte demostra la versatilitat i compromís de Marta Belmonte com a actriu. La seua actuació en Los favorits de Mides no només ha conquerit al públic espanyol, sinó que també ha despertat l’interès internacional gràcies a la projecció de Netflix.

La sèrie no només destaca per la seua atrapante narrativa, sinó també pel nivell interpretatiu del seu elenc, on Marta brilla amb força. La seua participació reafirma el seu lloc com una de les figures més prometedores del cine i la televisió actuals.