Alejandro Albarracín s’uneix a l’elenc de Sueños de llibertat, l’aclamada sèrie d’Antena 3, amb un personatge que promet revolucionar la trama. Pelayo Olivares, el seu nou paper, és un home ambiciós i decidit que busca triomfar en la política a qualsevol cost. Aquest personatge, carregat de matisos, no és un brivall típic, però les seues accions estratègiques generen tensions i conflictes que transformaran les relacions entre els protagonistes.

L’arribada de Pelayo afectarà especialment el vincle entre Marta i Fina, interpretades per Marta Belmonte i Alba Brunet. El que semblava una amistat sòlida podria trontollar a causa de les decisions calculades d’aquest home. Segons Albarrasí, Pelayo no actua per maldat, però la seua naturalesa ambiciosa altera profundament els qui són al seu voltant, convertint-lo en una figura clau dins de la sèrie.

La història d’Alejandro Albarracín al món de la interpretació va començar gràcies a la seua cosina, qui el va animar a unir-se al grup de teatre de l’institut. Aquest petit impuls el va portar a descobrir la seua vocació i a formar-se en la Real Escuela Superior d’Art Dramàtic (RESAD). Des d’aleshores, ha construït una trajectòria plena d’èxits i personatges memorables.

Alejandro Albarracín

A començaments dels 2000, Albarrasí es va consolidar com un dels rostres més destacats de la televisió espanyola. La seua participació en sèries com Gavilanes, adaptació de la telenovel·la Passió d’esparvers, i Terra de llops, ambientat en un Vell Oest omplo d’intrigues i passions, el van posicionar com un actor versàtil i de gran profunditat emocional.

Amb l’arribada de Pelayo Olivares a Sueños de llibertat, Alejandro Albarracín porta la sèrie a un altre nivell. La seua interpretació, plena de força i autenticitat, promet ser un dels moments més destacats d’aquesta temporada. El públic trobarà a Pelayo un personatge que, encara que complex, resulta impossible d’ignorar.