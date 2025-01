Marc Giró desafia les fortes insults contra la seua orientació sexual amb humor en 'Late Xou'

El 27 de desembre, Late Xou va tornar amb una nova emissió, aquesta vegada amb la presència de Paco León i Alaska. Tanmateix, abans de les entrevistes, el presentador Marc Giró va obrir el programa amb un monòleg carregat d’ironia, dirigit a aquells que afirmen que "ja no es pot dir res". Aquest discurs, bastant comú en certs cercles conservadors, va ser desafiat per Giró de manera irreverent.

Giró va començar la seua intervenció assenyalant que els comentaris sobre la "perduda llibertat d’expressió" moltes vegades fan referència a èpoques passades com la dictadura franquista o fins i tot la Inquisició, i no al panorama actual. Segons el presentador, la llibertat d’expressió continua viva, encara que alguns s’entossudeixin en el contrari. Per reforçar el seu punt, Giró va llegir alguns missatges ofensius que el programa havia rebut, donant mostra que, en l’actualitat, les veus no estan silenciades.

Marc Giró a Late Xou.RTVE

Alguns dels comentaris atacaven el presentador simplement per ser català. D’altres van ser directes i durs, com el que deia: “Enorme subnormal aquest paio, normal que estigui al servei del govern”. Davant d’aquesta crítica, Giró va respondre amb humor, esmentant: “Efectivament, soc un infiltrat del CNI”. El presentador va continuar llegint més comentaris, sempre amb una resposta irònica, destacant com la llibertat de dir el que es pensa és més present que mai, encara que molts no ho reconeguin.

Marc Giró

A més de les crítiques mordaces, Giró també es va enfrontar a comentaris xenòfobs i amenaçadors. En un cas, un espectador acusava el presentador de tenir una opinió esbiaixada sobre la immigració, inclús va desitjar que fos atacat per un 'moro' però sense apunyalament, perquè era espanyol. A la qual cosa Giró va replicar amb un somriure: "Allò de ser espanyol, me l’estic pensant". Un altre comentari més agressiu parlava d’"enviar al gulag" a ell i a l'actor Eduarado Casanova, que va visitar el programa, però Giró va mantenir el seu to humorístic en abordar-lo.

Malgrat arribar a llegir amenaces directes contra ell, Giró mai no va perdre el seu aplom. Va tancar la seua intervenció amb una afirmació contundent: "Avui a Espanya es pot dir molt, i amb total llibertat". D’aquesta manera, el presentador va deixar clar que, malgrat les crítiques i les amenaces, la llibertat d’expressió segueix sent una realitat palpable.