La curiositat de les audiències de les campanades del 2025: diversos canals registren un 0,0%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La darrera nit de 2024 va portar un canvi significatiu en les preferències televisives dels espanyols. La 1 va aconseguir recuperar el seu lideratge a les campanades, una posició que havia cedit en els últims anys al seu principal competidor, Antena 3. Amb David Broncano i LalaChus com a amfitrions des de la icònica Puerta del Sol, la cadena pública va aconseguir imposar-se.

La 1 va acollir a 5.642.000 espectadors i un 33,1% de quota de pantalla en el moment més esperat de la nit: les dotze campanades. La incorporació de Broncano i Lalachus va ser una alenada d'aire fresc per a les campanades. El seu humor i la connexió amb el públic jove van ser determinants per atreure una gran audiència, consolidant La 1 com l'opció favorita per sobre d'Antena 3, que va registrar 5.550.000 espectadors i un 32,6%.

Cristina Pedroche i Alberto Chicote , parella habitual de les campanades d'Antena 3, van tornar a oferir un espectacle sòlid, però no van aconseguir superar la nova parella de La 1. Després de nou anys consecutius liderant junts, el descens de 58.000 espectadors respecte a l'any anterior reflecteix un lleuger desgast en la seva fórmula.

Telecinco i altres cadenes regionals, les grans perdedores de la nit

Telecinco va viure una nit especialment difícil. La seva decisió de retransmetre des de Lanzarote, en lloc de la tradicional Puerta del Sol, va tenir un impacte negatiu en les seves xifres. Blanca Romero i Ion Aramendi amb prou feines van aconseguir captar l'atenció de 600.000 espectadors, un modest 3,5% de quota.

Però Telecinco no va ser l'única que va obtenir una dada sorprenent. Algunes cadenes de televisió com Galicia TV, Canal Sur Andalucía, La 7, IB3 Global i Tpa2 van registrar un fred 0,00% de quota de pantalla. Això significa que, en el moment de les campanades, ni un sol espectador va sintonitzar aquests canals.

L'auge de les alternatives digitals i el canvi en els hàbits de consum

Aquestes xifres tan baixes en algunes cadenes posen de manifest la creixent fragmentació de l'audiència i el canvi en els hàbits de consum televisiu. Cada vegada més espanyols opten per alternatives digitals i plataformes de streaming per seguir esdeveniments especials com les campanades.

A més, les xarxes socials han pres un paper protagonista en la interacció dels espectadors durant la retransmissió. Molts prefereixen seguir i comentar l'esdeveniment a través de Twitter, Instagram o TikTok, en lloc de sintonitzar la televisió tradicional.

La necessitat d'innovació i adaptació de les cadenes tradicionals

Davant d'aquesta nova realitat, les cadenes tradicionals s'enfronten al repte d'innovar i adaptar-se a les preferències d'una audiència cada vegada més digitalitzada i fragmentada. La clau està a oferir continguts atractius, interactius i multiplataforma que puguin captar l'atenció dels espectadors més enllà de la televisió lineal.

La 1 sembla haver trobat la fórmula guanyadora amb la incorporació de cares noves i un enfocament més fresc i proper al públic jove. Altres cadenes hauran de seguir aquest exemple i apostar per la creativitat i l'originalitat si volen mantenir-se rellevants en un panorama televisiu cada vegada més competitiu i canviant.