María Hervás de 'Machos Alfa': "Des que interpreto Daniela, soc més com ella"

Mascles Alfa torna més fort que mai, i les protagonistes femenines tenen un paper crucial en aquesta tercera temporada. Kira Miró, María Hervás i Raquel Guerrero aporten talent, carisma i autenticitat a una producció que continua explorant les relacions humanes des de l’humor i la crítica social.

Durant una xarrada amb les actrius, va quedar clar que l’equip darrere de Mascles Alfa aposta per històries que reflecteixen realitats diverses. Kira Miró, emocionada per l’èxit de la seua parella, Salva Reina, va compartir com aquesta temporada destaca per la seua frescor i originalitat. María Hervás, per la seua part, va enfrontar petits contratemps tècnics, mentre que Raquel Guerrero va recordar amb afecte com la seua mare va influir en la seua carrera artística.

Fotograma de la sèrie 'Mascles Alfa'.

María Hervás torna a donar vida a Daniela, una influencera el principal objectiu de la qual és viure amb alegria. Segons l’actriu, aquest personatge li ha ensenyat a simplificar la vida i a disfrutar del present. "Daniela no es complica i accepta les coses amb el millor somriure. Des que la interpreto, soc més com ella, i això m’encanta."

Daniela també representa un feminisme pràctic i relaxat. María va explicar que el seu personatge no s’enreda en discursos complicats, sinó que viu des de la igualtat i el respecte. "És un somni de persona, respecta als altres i busca que tots estiguin bé."

María Hervás

Mascles Alfa aborda temes profunds des de l’humor, una cosa que, segons Hervás, és clau per arribar a tots els públics, inclosos els homes. "Els discursos feministes han estat necessaris, però des de l’enuig de vegades no s’escolta. Aquí es planteja des del riure i funciona. És una sèrie ideològica, però accessible."

L’actriu també va destacar com aquesta temporada s’enfoca en les dones, mostrant diferents tipus de feminitat i masculinitat. "És una història coral, com les obres de Lorca, que representen un ventall divers de personatges i emocions."

Hervás, el personatge del qual té un fill, va reflexionar sobre com seria la seua pròpia maternitat. "Voldria criar fills lliures, amb connexió cultural i capaços de somiar. Però també és essencial posar límits, encara que sense imposar-los pressions innecessàries."