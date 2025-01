Radiografia de la infiltració policial en entitats socials

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa 30 minuts de TV3 emet avui (22.05) Infiltrats, un reportatge que explica com quatre agents del Cos Nacional de Policia es van infiltrar, a començaments del 2020, en diversos moviments socials dels Països Catalans. Es fan públics els errors que van cometre i que van ser claus per descobrir-los, en una trama que va destapar el mitjà La Directa. Sota falses identitats, Maria Perelló a Girona, Ramon Martínez a València i Daniel i Marc Hernández a Barcelona es matriculen a la universitat, i ocupen durant dos anys places públiques, lideren accions de sabotatge, assisteixen a una reunió amb advocats per definir l’estratègia de defensa d’un activista i mantenen relacions sexoafectives. Aquest documental entrevista advocats, psiquiatres, experts i policies, i dona detalls dels patrons comuns d’aquests policies.