Antena 3 ha llançat la seua nova proposta d’entreteniment per al prime time: El capità a Amèrica, un docureality protagonitzat per Joaquín Sánchez i la seua família, que s’estrenarà aquest dimecres 15 de gener a les 22:45 hores, després d’El Hormiguero . El programa, descrit per Atresmedia com "un divertit i emocionant road trip", segueix Joaquín, la seua esposa Susana Saborido i les seues filles Salma i Daniela en un viatge a través de l’emblemàtica Ruta 66 dels Estats Units.

El recorregut inclourà quatre estats: Califòrnia, Arizona, Utah i Nevada, i més de 3.000 quilòmetres plens de contrastos, des de les ciutats de Los Angeles i San Francisco fins Las Vegas, passant per platges, deserts i paisatges naturals.

Imatge promocional de Joaquín amb la seua dona i les seues dos filles.Atresmedia

Carmen Ferreiro, directora d’Entreteniment d’Atresmedia, va destacar que El capità a Amèrica s’incorpora al catàleg d’entreteniment de la cadena per diversificar l’oferta. “Aquest tipus de format road movie/docureality és un univers per explorar que no teníem”, va comentar en una roda de premsa, agregant que el programa, compost per vuit episodis, té tots els ingredients per enganxar el públic. Segons Ferreiro, més enllà del viatge físic de la família, el programa ofereix una barreja d’humor, convivència i autenticitat que farà que els espectadors s’hi identifiquin.

Javier Ruiz, director del format i subdirector de la productora Proamagna, va explicar que la família Sánchez Saborido es mostra tal com és, sense artificis. “Han mostrat la seua vida amb una generositat absoluta. Mai abans no s’ha vist en televisió a una família tan autèntica”, va afirmar Ruiz, destacant la valentia dels membres de la família, com l’implant capil·lar de Joaquín o la conjuntivitis que va patir Susana abans de començar el rodatge, però que va decidir superar per no faltar al compromís.

Fotograma de 'El Capità America'Atresmedia

Susana Saborido va compartir la seua experiència, afirmant que, encara que al principi va dubtar si continuar amb el viatge a causa de la seua salut, finalment no es va penedir. “A mi em dona pànic viatjar i volar, però va ser una experiència meravellosa”, va dir. Joaquín, per la seua part, va qualificar el viatge com “brutal” i va destacar l’especial de compartir-lo amb la seua família: “Nosaltres mai no havíem viatjat junts d’aquesta manera, però la caravana va ser el nexe d’unió. Vivim moments molt durs, però va ser increïble”, va expressar.

A més d’aquesta experiència familiar, Joaquín també va destacar que aquest viatge li va permetre connectar-se més amb les seues filles, a qui abans no veia tant per la seua atapeïda agenda. “Ara se m’han obert molt més”, va comentar.

Després del seu retir|jubilació del futbol, Joaquín Sánchez s’ha reinventat com a presentador de televisió. Carmen Ferreiro va confirmar que el seu futur en Antena 3 està assegurat, amb la renovació d’Emparejados, el programa on va intentar crear parelles entre 100 participants anònims. “Volem que Joaquín sigui molts anys més a Atresmedia, perquè si ell és feliç, nosaltres molt més”, va subratllar Ferreiro.

En El capità a Amèrica , Joaquín i la seua família viuran experiències úniques com descobrir una mansió a Beverly Hills, conviure amb una família de navaho, participar en una volta|marrada, casar-se a Las Vegas i endinsar-se al Parc Nacional de Yosemite a la recerca d’ossos. L’aventura acabarà a San Francisco, on Joaquín celebrarà el seu aniversari envoltat de la seua família, amb una sorpresa molt especial que Susana ha preparat en secret durant setmanes.