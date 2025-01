TVE cancel·larà a primavera'La Moderna', la sèrie grava els seus últims episodis

El compte enrere per al final de La Moderna ha començat, tot i que encara falten alguns episodis per emetre. Després de gairebé un any i mig des de la seua estrena en TVE, la sèrie està tancant la seua tercera i última temporada, la conclusió del qual s’espera per a entre març i abril de 2025.

Curiosament, el desenllaç de la trama s’està gravant ara, quan les seues dades d’audiència milloren. Aquest repunt ha motivat tant els seguidors com alguns membres de l’equip a demanar a TVE una segona oportunitat per a la sèrie. Tanmateix, a Torrespaña ja s’havia pres la decisió: La Moderna gravarà les seues últimes escenes aquesta setmana i s’acomiadarà del seu públic a la primavera.

Imatge de la sèrie.RTVE

La sèrie va començar amb una audiència modesta. El seu primer any, va aconseguir una quota de pantalla del 8%, la qual cosa es tradueix en uns 750.000 espectadors. Encara que aquestes xifres no van ser suficients, la situació en va empitjorar encara més l’agost de 2024, quan la quota va descendir el 7,4%, el pitjor mes quant a audiència. No obstant, amb l’estrena de la tercera temporada al setembre, La Moderna va començar a millorar. La renovació de trames i personatges va permetre que els registres mensuals augmentessin de manera constant, assolint el 9.2% al desembre, el seu segon millor mes. Aquest bon rendiment continua al gener.

Malgrat la recuperació, aquesta va arribar massa tard. Al novembre, TVE va confirmar que ja estava treballant en el tancament de la història de Magdalena Tejado i Jesús Mosquera. La productora va rebre l’ordre de gravar 45 capítols addicionals per concloure la tercera temporada. Aquesta setmana es filmen les seqüències finals, i els últims episodis s’emetran a la primavera de 2025.

Protagonistes de La ModernaRTVE

Produïda per Boomerang TV, responsable d’èxits com a Alba, Mar de plàstic, Física o Química i El temps entre costures, La Moderna va debutar el setembre de 2023 en les tardes de La 1. En aquell moment, TVE estava realitzant diversos canvis a la franja de sobretaula a causa dels pobres resultats de les seues anteriors apostes. En aquesta franja només destacaven tres programes: La Promesa, El Cazador i Aquí la Tierra. Ni El Comodín ni La Plaza no van aconseguir bons resultats, i La Moderna tampoc no va complir les grans expectatives que es tenien.