Akin Akınözü i Tuba Büyüküstün encapçalen un drama que impactarà el 2025

El cine turc prepara una de les seues apostes més esperades per a 2025. Akin Akınözü i Tuba Büyüküstün treballaran junts per primera vegada en Mardin’in En Güzel Kızı, un drama amb una història profunda que ha generat gran expectació.

Sota la direcció de Ali Kemal Güven, la pel·lícula transcorre a Mardin, una ciutat plena d’història i amb un entorn visual impressionant. La trama mostra la relació d’una parella atrapada en un vincle marcat per la intensitat i el conflicte, explorant els alts i baixos emocionals que els afecten.

Els personatges interpretats per Akınözü i Büyüküstün protagonitzaran una història que promet emocionar amb un enfocament realista i commovedor. El guió aprofundeix en els sentiments, la dependència i els límits de l’amor, oferint una visió diferent sobre les relacions humanes.

Per a Akin Akınözü, reconegut pel seu paper a Hercai, aquesta pel·lícula representa un repte professional, en allunyar-se dels rols tradicionals que ha interpretat. En el cas de Tuba Büyüküstün, recordada per la seua participació en Zeytin Ağacı, la cinta reforça el seu estatus com una de les actrius més versàtils de Turquia.

El film compta amb la direcció de Ali Kemal Güven, cineasta amb una trajectòria destacada en festivals internacionals. El seu enfocament innovador aportarà una visió autèntica i visualment impactant, convertint la història en una experiència cinematogràfica única.

El rodatge començarà en la segona meitat de 2025, i l’estrena està prevista per a 2026. Mardin va ser elegida com a escenari per la seua arquitectura i riquesa cultural, elements que sumeixin valor a la pel·lícula.

Amb un equip de primer nivell, una història carregada d’emocions i una producció que aposta per la qualitat, Mardin’in En Güzel Kızı es perfila com una de les estrenes més importants del cine turc en els propers anys.