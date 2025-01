Christian Gálvez descontentament per no tenir programa: "A mi m’agrada treballar"

Christian Gálvez porta un temps allunyat dels platós. La seua última aparició en Boom no va tenir l’èxit esperat, i Mediaset va decidir retirar el concurs pel seu baix rendiment en audiència. Aquesta pausa professional contrasta amb els anys d’èxit al capdavant de Pasapalabra, un programa que va marcar la seua carrera. Tanmateix, aquest temps lluny de la televisió li ha permès centrar-se en la seua vida personal. Per a ell, acompanyar la seua esposa en l’embaràs i disfrutar del primer any del seu fill ha estat una de les seues satisfaccions més grans.

En el podcast Vaya Vaina, el presentador va parlar de com ha viscut aquest període sense projectes a la pantalla. "És cert que trobo a faltar la televisió, però també ha estat una oportunitat per a disfrutar de la meua família", va confessar.

Sobre el seu contracte amb Mediaset, va admetre que l’incomoda la situació d’estar sense feina, encara que continuï lligat a la cadena. "A mi m’agrada treballar. De vegades et mantenen en plantilla només perquè no te’n vagis a la competència", va explicar.

Un dels moments més durs de la seua carrera va ser la cancel·lació de Pasapalabra el 2019, a causa d’una decisió judicial. "Vaig haver de fer un gran esforç mental per acomiadar-me d’allò", va recordar.

pasapalabra

Després de la sortida del programa, en va rebre una oferta d’Antena 3 per continuar en la nova etapa del concurs, però finalment Roberto Leal va ser elegit per presentar-lo. "Hi va haver un acostament, clar. Es van emportar tot l’equip i el més lògic era que jo també m’unís. Mediaset em va proposar de quedar-me i Antena 3 va prendre la seua pròpia decisió", va explicar Gálvez.

Malgrat el temps transcorregut, el presentador reconeix que continua sentint nostàlgia pel programa. Encara que no ho veu, té clar que està a bones mans. "No el segueixo, no puc veure-ho, però sé que Roberto ho fa molt bé i que és el millor presentador possible per al concurs. Ara, forma part del meu passat", va acabar.