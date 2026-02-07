MOBILITAT
Milers d'usuaris de Rodalies s'uneixen per denunciar el caos a la xarxa ferroviària
La manifestació a Barcelona ha comptat amb uns 40.000 assistents, segons els organitzadors, i uns 3.000 segons la Guàrdia Urbana
Milers de persones han assistit aquest dissabte a la tarda a la manifestació convocada per una vintena d'entitats a Barcelona per denunciar la situació de Rodalies. Sota el lema Sense trens no hi ha futur, la marxa ha començat a les cinc de la tarda a l'estació de França de Barcelona i ha acabat a les sis a la plaça Sant Jaume.
Segons els organitzadors, hi han assistit unes 40.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana disminueix la xifra a 3.000. Entre els clams, hi destaca la denúncia de retards, la manca de seguretat i la desinversió i mala gestió per part d'Adif, Renfe i els governs de l'Estat i Catalunya.
Aquesta manifestació, convocada cinc hores després de l'organitzada per l'ANC i el Consell de la República, ha comptat amb més participants. S'han sentit consignes com ara 'Sense trens estem fotuts', 'volem un Rodalies que funcioni cada dia', 'Transport públic, servei de qualitat' o 'Se'ns acaba la paciència de tanta incompetència'. Alguns dels manifestants també portaven pancartes amb missatges on es podia llegir 'Catalunya no pot perdre més trens' o 'Prou desgast mental i físic'.
Abans de l'inici de la manifestació, CCOO i UGT han denunciat la "desinversió crònica" de l'Estat amb Rodalies i han criticat que en les darreres dècades s'hagi prioritzat l'alta velocitat en comptes del transport de la classe treballadora. Belen López, secretària general de CCOO, ha lamentat que la mobilitat és "la germana pobra" de les polítiques públiques.
Alhora, el seu homòleg a UGT, Camil Ros, ha posat el focus en la "descoordinació" dels últims dies entre les administracions. "Demanem que hi hagi un operador únic de veritat, perquè molts problemes han vingut de la desinformació", ha subratllat Ros.
En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), diversos manifestants han expressat la seua preocupació sobre la situació de Rodalies. "Quan no és una cosa és una altra, i quan no falla la catenària fallen los talussos i falla tot. Són anys i anys, no 1, ni 2, ni 30, ni 40. Són anys i anys sense la inversió que toca", ha denunciat la Marina, una de les manifestants. Ha explicat que és usuària de l'R3 i que la situació a la seva línia "no té nom". "És infumable i arriba un moment que ja no saps què més et poden fer", ha criticat en declaracions a Segons ha dit, és habitual que hi hagi retards, que hi hagi algun tren programat que "desapareix" i que hi ha "mala atenció" als passatgers. També ha lamentat l'estat d'algunes estacions on no funcionen els ascensors o les escales mecàniques durant "mesos i mesos".
La Isabel ha acusat els diferents governs de la Generalitat de no haver-se "posat forts" davant de les constants incidències, que afecten la vida "sobretot de les persones treballadores". "S'han prioritzat coses com l'aeroport de Barcelona i no les Rodalies, que és el que afecta i el que necessiten treballadors, empresaris i la gent en general", ha deplorat.
Un estudiant, en Ferran, ha afirmat que "sempre" pateix retards per anar a la universitat i que la "incertesa" és constant amb el compliment dels horaris. La falta d'un servei fiable, ha dit, l'ha empès a mudar-se lluny de casa per ser a prop del centre d'estudis "i això també suposa com un sobrecost afegit". "Surto a denunciar que la situació és insostenible, que no pot ser que seguim depenent d'uns serveis ineficients i infrafinançats i que cal un canvi de model", ha assegurat.
La María José, veïna de Barcelona, ha reconegut que no és una afectada directa però que té molts coneguts que pateixen els problemes associats a Rodalies. Ha confiat que el traspàs del servei a la Generalitat millori com funcionen els trens al país però ha advertit que molts maquinistes no hi estan d'acord. "La veritat és que no sé com ens en sortirem", ha conclòs.