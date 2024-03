En un món en què la tecnologia avança a passos de gegant, una empresa catalana està marcant la diferència en l’àmbit de l’atenció al client. Bookline, fundada el 2019 per Joan Salvatella, Fede Buldin i Ferran Mazaira, està transformant la manera com les empreses interactuen amb els seus clients gràcies a la intel·ligència artificial, portant-la a nous nivells de personalització, i cada cop més humana.

Després d’una exitosa ronda de finançament, Bookline s’està expandint més enllà del sector de la restauració, on va començar. La seva tecnologia conversacional està començant a fer-se un lloc en hotels i clíniques de salut a nivell internacional, prometent una revolució en la interacció amb una àmplia varietat de serveis.

Bookline: Humanitzar la Intel·ligència Artificial - REDACCIÓ XXII

Els assistents de Bookline, disponibles tant per telèfon com per WhatsApp, ofereixen una gestió de reserves i cites sense fissures, integrant-se perfectament en l’ecosistema tecnològic de les empreses. Així, la conversa es transforma de transaccional a conversacional, que no només optimitza recursos, sinó que també millora la imatge del negoci amb una resposta constant, 24/7, les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. Això assegura que cap reserva es perdi, un servei que es tradueix en un augment de la facturació. I si es poden automatitzar coses, els treballadors que fins ara es dedicaven a això poder dedicar-se a feines amb més valor afegit.

El que realment distingeix Bookline és la seva capacitat per crear interaccions que semblen genuïnament humanes. Un sorprenent 62% dels usuaris acaben agraint als assistents al final de la conversa, oblidant que estan interactuant amb una màquina.

Amb més de 1.000 clients, incloent grans noms com Dani García, Larrumba, Bokoto o Rosa Clará, gestiona gairebé dos milions de converses al mes. Bookline està personalitzant l’experiència del client al màxim. La seva tecnologia s’adapta al to i idioma de cada marca, oferint una experiència coherent i a mida.

Bookline no només busca canviar la manera com les empreses interactuen amb els seus clients, sinó també millorar la percepció de la tecnologia en les relacions humanes. Aquesta start-up catalana està demostrant que la intel·ligència artificial pot enriquir, en lloc de diluir, les nostres interaccions humanes, fent difusa la línia entre el món digital i el personal.