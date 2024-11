Tres escoles de Lleida se sumen al projecte CatMart per buscar vida al planeta vermell

Un innovador projecte didàctic i experimental anomenat CatMart està mobilitzant prop d'un miler d'estudiants d'entre 6 i 12 anys de tot Catalunya. L'objectiu és analitzar si realment hi podria haver vida al planeta vermell i, al mateix temps, fer visibles dones referents en ciència per estimular vocacions, especialment entre les nenes.

Alumnes de cicles infantil, mitjà i superior de 10 escoles públiques catalanes, quatre d'elles d'entorns rurals, estan analitzant a l'aula mostres de sorra "marciana". Aquestes mostres van ser recollides per la tripulació Hypatia I durant la seva missió anàloga a l'estació de recerca marciana Mars Desert Research Station (MDRS), situada al desert de Utah, als Estats Units.

El projecte CatMart, una iniciativa de l'associació Hypatia Mars amb el suport de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI), proporciona a les escoles material audiovisual i tot el contingut necessari per realitzar l'experiment a les aules. La idea original és de la Dra. Laia Ribas, biòloga, astronauta anàloga d'Hypatia I i investigadora a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, on lidera el seu propi grup de recerca.

Escoles participants:

A Barcelona, l'Escola Lavínia de la ciutat comtal i l'Escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental). A Girona, l'Escola Amistat de Figueres (Alt Empordà) i l'Escola Castanyer de Sant Joan de les Fonts (La Garrotxa). A Tarragona, l'Escola Àngel Guimerà del Vendrell (Baix Penedès), l'Escola Guillem Fortuny de Cambrils (Baix Camp), i l'Escola l'Estel de Bonastre i l'Escola Berenguer de Montoliu de Masllorenç (ambdues al Baix Penedès). I a Lleida, l'Escola Enric Farreny de la capital, l'Escola Els Til·lers d'Artesa de Lleida (Segrià) i l'Escola Marinada de Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell).

Al final del projecte, la tripulació d'Hypatia I visitarà els centres educatius durant la Setmana de la Ciència (del 8 al 17 de novembre) per apropar a l'alumnat aquestes dones científiques referents en diferents disciplines. Una excel·lent oportunitat perquè els estudiants, especialment les nenes, s'inspirin en aquests models i considerin un futur en el fascinant món de la ciència i l'exploració espacial.