El primer enginyer espanyol en baixar en un dels punts més profunds de la Terra, a Lleida

Héctor Salvador, el primer espanyol en submergir-se a l'Abisme de la Sirena, ha compartit la seva experiència pionera durant l'entrega de medalles de la First Lego League . L'enginyer aeronàutic va descendir fins als 10.706 metres de profunditat, el segon punt més profund de la fossa de les Marianes i el tercer del món, una gesta que ara utilitza per conscienciar els joves sobre la importància de protegir els oceans.

"El principal problema dels oceans és la indiferència. Molt poca gent es preocupa pel que passa sota la superfície del mar", ha explicat Salvador durant la seva xerrada. L'explorador ha expressat la seva sorpresa pel contacte amb equips d'estudiants d'Espanya i el Regne Unit interessats en els reptes de l'exploració marina: "Poder interactuar amb aquesta nova generació que ja des de l'escola es preocupa pels problemes dels oceans em sembla una iniciativa fantàstica".

Descobriments a les profunditats marines

Tot i que visualment el fons marí de l'Abisme de la Sirena pot semblar poc espectacular, Salvador destaca dues troballes significatives: "La presència de vida, ja que fins fa poc es creia que aquests llocs eren estèrils, però en realitat hi ha organismes adaptats als entorns més extrems". Malauradament, també va trobar brossa d'origen humà, un fet que considera especialment preocupant en un indret gairebé inexplorat.

"Estem ofegant els oceans amb deixalles, especialment plàstics, que es descomponen en microplàstics i acaben entrant en la cadena tròfica", adverteix l'especialista. Aquest problema s'ha convertit en una de les seves principals preocupacions en la seva tasca com a pilot de submergible al vaixell oceanogràfic noruec Revolution.

El paper de la First Lego League en la conscienciació

Salvador ha valorat positivament el paper de la First Lego League en la sensibilització dels més joves: "Aquestes campanyes de conscienciació primerenca són fonamentals". Ha observat com molts dels projectes presentats pels estudiants estan orientats a la reducció de plàstics i la recuperació d'ecosistemes marins.

L'enginyer també ha destacat l'evolució cap a la paritat de gènere en el seu sector: "Quan jo estudiava, hi havia molt poques dones a la facultat, però afortunadament això està canviant. Al vaixell oceanogràfic on treballo, gairebé hem assolit la paritat, sobretot en els equips científics".

Un dia a dia dedicat a la ciència oceànica

Sobre la seva rutina professional, Salvador explica que no hi ha dos dies iguals: "Hi ha dies dedicats al disseny i planificació de missions, d'altres a operar el submergible i fer immersions de 12 hores per recollir mostres". L'objectiu principal del seu equip és "fer ciència en alta mar i trobar solucions als problemes dels oceans", una tasca que considera apassionant, especialment quan torna a la superfície i observa com els científics analitzen els descobriments realitzats.