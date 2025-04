La generació d'imatges amb intel·ligència artificial s'ha convertit en un fenomen mundial que permet crear il·lustracions impressionants en qüestió de segons. L'estil icònic de l'Studio Ghibli, amb els seus traços artesanals i colors vibrants, s'ha posicionat entre els més sol·licitats pels usuaris de plataformes com ChatGPT. Tot i això, darrere d'aquesta meravella tecnològica s'hi amaga una realitat alarmant: el consum massiu d'aigua necessària per refrigerar els centres de dades que fan possible aquesta màgia digital.

Segons investigacions recents de les universitats de Colorado Riverside i Texas Arlington, cada imatge generada per IA pot consumir entre 2 i 5 litres d'aigua. Però la situació és encara més alarmant quan parlem d'estils complexos com el Ghibli: es necessiten aproximadament 3,45 litres per cada il·lustració, l'equivalent a 17 gots d'aigua potable. Aquesta xifra, invisible per a l'usuari final, representa una càrrega significativa per als recursos hídrics del planeta.

Per què els centres de dades necessiten tanta aigua?

Els sistemes d'IA com DALL·E o Stable Diffusion requereixen una gran potència de càlcul per processar les peticions dels usuaris. Aquest processament genera enormes quantitats de calor que, si no es dissipen correctament, podrien malmetre els equips. Aquí és on entra en joc l'aigua: els centres de dades utilitzen sistemes de refrigeració basats en aquest recurs natural per mantenir les temperatures a nivells òptims.

Un informe publicat a Nature el 2023 va revelar dades impactants: els centres de dades de companyies com OpenAI, Google i Microsoft consumeixen milers de milions de litres d'aigua anualment només per a refrigeració. El MIT Technology Review ha confirmat que el consum d'aigua d'aquestes instal·lacions ha augmentat un 30% en els darrers cinc anys, coincidint amb l'auge dels models d'IA generativa.

Impacte ambiental i sostenibilitat de la tecnologia

L'increment exponencial en la popularitat de les imatges generades per IA està provocant un augment paral·lel en el consum de recursos energètics i hídrics. Aquest fenomen resulta especialment preocupant en un context global marcat per la crisi climàtica i l'escassetat d'aigua en moltes regions del món.

Solucions i alternatives per un futur més sostenible

Davant aquesta problemàtica, la indústria tecnològica comença a implementar mesures per reduir la seva petjada hídrica. Algunes empreses estan apostant per sistemes de refrigeració més eficients, com la refrigeració per aire o l'ús d'aigües residuals tractades en lloc d'aigua potable.

L'Agència de Protecció Ambiental dels EUA (EPA) ha proposat aquest 2024 normatives per regular el consum d'aigua en centres de dades. Paral·lelament, gegants tecnològics com Google i Microsoft han anunciat compromisos per millorar l'eficiència de les seves instal·lacions i reduir la seva petjada hídrica en un 30% abans del 2030.

Què podem fer com a usuaris?

Els consumidors també podem contribuir a mitigar l'impacte ambiental de la IA. Els experts recomanen:

Utilitzar aquestes tecnologies de manera conscient, evitant generar imatges massivament sense un propòsit específic. Optar per eines que implementin pràctiques sostenibles i transparència en el seu consum de recursos. Informar-se sobre l'impacte ambiental de les tecnologies que utilitzem habitualment.

Mentre continuem meravellant-nos amb les imatges d'estil Ghibli generades per la intel·ligència artificial, potser és moment de reflexionar sobre el cost real d'aquesta tecnologia i assumir la nostra part de responsabilitat en la construcció d'un futur digital més sostenible.