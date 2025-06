IRC: el primer gran punt de trobada digital

Si tens una edat compresa entre els 35 i els 200 anys, probablement recordaràs aquells vespres enganxat a la pantalla esperant que carregués la finestra del navegador, potser el Netscape, amb el xat de l’IRC (Uau. Nostàlgia, pensaràs).

Nascut el 1988 de la mà del finlandès Jarkko Oikarinen, l’IRC (Internet Relay Chat) va ser molt més que una eina de xat: va representar la primera gran plaça pública de la xarxa, un espai on milers d’usuaris d’arreu del món es trobaven per parlar, compartir inquietuds i teixir complicitats. Entrar en un canal de l’IRC era obrir la porta a un univers digital inexplorat. Ja fos a través de canals oberts com #Catalunya, #Lleida, o d’altres dedicats a temes tan variats com #Metal (quan hi havia tribus urbanes) o #Anime, l’anonimat dels nicks permetia crear una identitat digital única, divertida i lliure de prejudicis.

El simple gest d’escriure “/nick nomnou” era tot un ritual de reinvenció. Les normes del joc estaven ben marcades: operadors (o “ops”) tenien la capacitat de posar ordre, expulsant o vetant els usuaris que no respectaven la convivència, mentre que els bots feien la feina bruta de gestionar canals, donar la benvinguda o proposar jocs de preguntes.

L’aparició de clients com mIRC va convertir l’experiència en un espai personalitzat, ple de sons, colors i comandos automàtics. A casa nostra, l’IRC-Hispano va arribar a ser una de les xarxes més importants del món en llengua espanyola, i milers de catalans i lleidatans hi passàvem hores i hores. Ciutats, idiomes, aficions o inquietuds tenien el seu canal: de la poesia al suport tècnic, passant per la música o la política. Allà s’hi podia fer amics, debatre, lligar, o simplement fer passar l’estona.

El xat impersonal i salvatge de la plaça pública anònima que era l’IRC o mIRC va donar pas a l’esfera privada i més segura que donava el que vam conèixer com a MSN Messenger, que al seu torn va ser l’avantsala dels actuals WhatsApp, Discord o Telegram. L’herència de l’IRC segueix viva en la cultura digital actual. El símbol #, que ara associem a hashtags, o la mateixa idea de crear comunitats virtuals descentralitzades, són testimoni d’aquells primers temps en què internet era, abans que res, una gran conversa col·lectiva.

Ah, que tens molta nostàlgia? Doncs has de saber que encara pots entrar en xats de l’IRC, com Hispachat o Chat Hispano, que té espai propi de Lleida. Ara, en ple 2025 no espereu que algú us reciti Maria Mercè Marçal, sinó qualsevol barrabassada, insult, o propostes de caire sexual molt elemental. Això sí, que ningú ens prengui de la memòria aquells bons moments: l’IRC era la plaça on vam descobrir què volia dir connectar-nos al món.