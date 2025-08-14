Afrucat dice que el sector "hace lo posible" para adaptar el trabajo al campo según las condiciones meteorológicas
La entidad pide "prudencia" porque la autopsia del temporero fallecido en el Segrià en plena ola de calor "no es definitiva"
La presidenta de Afrucat, Montse Baró, ha dicho que el sector "hace todo lo posible" para minimizar los riesgos de los trabajadores de la fruta en el campo, después de la muerte de un temporero en el Segrià este lunes en plena ola de calor. Baró ha dicho que se trata de un hecho "muy desagradable" para el sector y ha pedido "prudencia" porque la autopsia del hombre que perdió la vida "es preliminar y no la definitiva".
En todo caso, la presidenta de Afrucat ha apuntado a la ACN que el sector adapta las condiciones de trabajo y los horarios de cosecha a las condiciones meteorológicas y que se analizarán las "posibilidades de mejora" en este sentido. "Primero es la seguridad de los trabajadores y del agricultor que también está recogiendo con las mismas condiciones", ha dicho.
