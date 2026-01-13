Encuentran 13 jabalíes más muertos por PPA en el radio inicial y elevan la cifra a 60 en total

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern ha confirmado la detección de 13 jabalíes positivos más por peste porcina africana (PPA) dentro del radio inicial de 6 kilómetros de Cerdanyola. En total, ya son 60 los animales encontrados muertos con la enfermedad desde que surgió el brote. Sin embargo, las explotaciones ganaderas dentro de la zona continúan sin ningún positivo. En total, se han analizado de 635 jabalíes, de los cuales 60 han dado resultado positivo, hecho que representa un 9,4% del total de animales analizados. Les tareas de búsqueda de cadáveres de jabalíes continúan y el Govern está trabajando en la preparación de actividades de captura para reducir las poblaciones de jabalíes.

En este contexto, la Generalitat constituyó la semana pasada la Mesa del Jabalí , que abordará “territorio en territorio” la sobrepoblación de la especie para reducir a la mitad el número de ejemplares. El organismo se reunirá de manera ordinaria como mínimo dos veces al año para hacer seguimiento del trabajo de las territoriales, que serán las encargadas de analizar cuáles son las mejores medidas para capturar los jabalíes en su zona.

En declaraciones a la ACN, la coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, celebró que las mesas territoriales les permitirán tratar “realmente” el problema, mientras que el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, explicó que la sobrepoblación se tiene que gestionar “quirúrgicamente”.

Según datos de la Generalitat, la temporada 2024-2025 se capturaron más de 63.000 jabalíes, y a lo largo del año se autorizan cerca de 1.500 actuaciones excepcionales para prevenir daños, con más de 6.000 ejemplares capturados fuera del periodo ordinario.

Pérdidas económicas por el sector

En una rueda de prensa este martes, Unió de Pagesos (UP) ha cifrado en 63 millones de euros las pérdidas que ha sufrido el sector porcino en diciembre a raíz del brote de PPA. El sindicato ha alertado de que esta cifra se podría multiplicar por 12 durante este 2026, ya que es el plazo de un año en que se alargan las medidas de control del brote con restricciones de mercado.