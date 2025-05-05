¿Qué pasó en el gran apagón? Hablan los expertos en energía: "sobrecargas e inestabilidad"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Antonio Turiel Experto en energía

¿Qué pasó el lunes? ¿A qué se debió el gran apagón?

El sistema eléctrico se desconectó de manera automática para evitar sobrecargas. El lunes hubo un problema de sobrecargas y, sobre todo, de inestabilidad.

¿Es posible afrontar incidencias de este tipo?

Se trata de una cuestión técnica. La producción de electricidad se tiene que adecuar a los cambios que se van produciendo en la demanda, pero la energía fotovoltaica es inflexible. Necesita incorporar sistemas de estabilización, que es una cosa que ya existe aunque los aparatos tienen un coste elevado. El problema de la energía fotovoltaica es que no se adapta, o se adapta poco; que no responde a las fluctuaciones de la demanda.

El dinero siempre da pistas. A la hora que se produjo el apagón, tres cuartas partes de la energía que entraba al sistema estatal era fotovoltaica y el precio de la electricidad era negativo, lo cual supondría que las empresas tenían que pagar para verterla a la red.

Eso requiere una explicación. Los productores de fotovoltaica siempre tienen incentivos para poner la energía que generan al sistema, porque, ya sea para estar vinculados a PPA (Acuerdo de Compra de Energía) o a las subastas de potencia (previas), tienen un precio garantizado con independencia del mayorista que sale de las subastas diarias. Vierten todo lo que producen porque ganan siempre.

¿En este caso, la hipótesis de una desconexión masiva por el precio negativo pierde peso, verdad?

Hace tiempo que hay oscilaciones en la red, y el lunes hubo media hora antes del apagón. Alguien tenía que haber avisado, y Red Eléctrica podría haber obligado a parar alguna producción.

Desde varios ámbitos se apunta la energía solar como la causante del apagón.

El problema no son las renovables, sino el proceso de implantación de las renovables. Se está haciendo sin planificación, y eso es lo que ha causado el problema. Les instalaciones tienen que cumplir desde el 2022 unos requisitos muy estrictos para evitar las sobrecargas y la inestabilidad. El problema es el que se instaló antes.

¿Entonces, puede haber más apagones?

Estas cosas pasan, es normal. La red tiene que ser resiliente y adaptarse a estas contingencias. Siempre ha habido caídas de tensión, pero la del lunes fue tan grande que se cargó todo el sistema.

Fernando Ferrando Presidente de la Fundación Renovables

¿Qué pasó el lunes? ¿A qué se debió el gran corte de luz?

Primero tenemos que conocer las causas, y después podremos dar respuestas. Pero sí que sabemos que la caída de la fotovoltaica fue una respuesta a la caída del sistema, en lo que se conoce como un cero energético.

Algunos señalan la energía fotovoltaica como causante del apagón.

Una caída programada de casi 10.000 MWh es imposible, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los parques fotovoltaicos tienen entre 20 y 50 MW de potencia. No hay nadie con capacidad para coordinar una acción de esta magnitud. Tampoco se podría coordinar una desconexión del 60% de la demanda —que equivale a la suma del consumo industrial y residencial.

¿Entonces, qué es lo que pasó el lunes?

Tenemos que esperar que Red Eléctrica explique qué ha pasado. Yo daré mi opinión cuando se conozcan las causas. Red Eléctrica tiene los datos y, además, tiene la gestión del sistema.

¿Se pueden descartar los parques fotovoltaicos como a causa del corte de suministro?

Cada uno puede mirar hacia donde quiera. Les centrales nucleares fueron las primeras a desconectarse y las últimas a volver a conectarse a la red —tardaron casi 57 horas. Todavía faltan datos para saber cuál fue realmente la causa principal del problema.

¿Les renovables aplican algún sistema de protección específico?

Desde el 2010, los parques están obligados a contar con dispositivos para soportar los huecos de tensión. Pero la desconexión del lunes duró cinco segundos. Los sistemas de protección desconectan los parques cuando el hueco dura más de medio segundo. En este caso, la desconexión fue una respuesta a una incidencia generada en la propia red eléctrica.

¿Quiere decir que cinco segundos es mucho tiempo?

Cuando hablamos de electricidad, un ciclo son veinte milésimas de segundo. Hay veinte ciclos por segundo. Ceros energéticos ha habido muchos, y el sistema los aislaba automáticamente por sectores, ya que se trata de una red en forma de malla. Lo que no era previsible era una incidencia de la magnitud de la del lunes.

¿Y ahora, qué se puede hacer?

Tendremos que aprender de este tipo de situaciones para mejorar tanto la red como el sistema eléctrico.