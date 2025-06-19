Presentan el plan de seguridad del pantano de L’Albagés, y así suena la alarma

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El pantano de L’Albagés ha presentado hoy su plan de seguridad con la participación de representantes del Departamento de Agricultura, Interior y la Confederación Hidrográfica del Ebro. En los próximos días se formalizará la firma del acta que oficializará completamente el registro de este documento esencial para la gestión de la infraestructura hidráulica.

Según han explicado las autoridades, la Comisión de Protección Civil convalidará el plan de autoprotección a lo largo del mes de julio, un trámite necesario que complementa el plan de seguridad. Una vez finalizados estos procesos administrativos, se podría empezar a llenar el embalse, siempre que haya reservas hídricas disponibles.

Mantenimiento del caudal actual

Les previsiones actuales contemplan garantizar que el embalse no pierda los caudales que tiene actualmente, que se sitúan en torno a los 7 hectómetros cúbicos. Este volumen se mantendrá mediante aportaciones desde el río.

Análisis de riesgos e impacto territorial

El plan también incluye un estudio detallado sobre el impacto potencial en caso de incidentes. Se han identificado dos zonas de afectación: una primera corona que incluye cuatro poblaciones próximas, donde el agua llegaría en aproximadamente media hora (Aspa, Cogul, Albagés y Alfés) en el peor escenario posible, y una segunda corona que abarcaría Lleida y todo el Baix Segre.

La documentación completa del plan estará disponible para su consulta pública en la web oficial del organismo gestor del embalse.