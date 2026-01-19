Los Pompièrs d'Aran levantan el dispositivo del alud que atrapó a un esquiador que estaba fuera de pista en Baqueira Beret

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Pompièrs d'Aran ya han levantado el dispositivo que tenían desplegado en la zona fuera de pista de Baqueira Beret donde un alud atrapó a un esquiador. El joven que quedó atrapado murió por la noche con parada cardiorrespiratoria después de ser trasladado en estado crítico al Hospital de Vielha.

Los equipos de Emergencia, este lunes, han estado rastreando la zona del alud y buscando a otra posible víctima, ya que en el barranco de Dossau se encontró otro esquí. Confirmado que el esquí lo había perdido un cliente de una tienda de alquiler la temporada pasada, los Pompièrs han querido asegurar que no había más víctimas, dado que en la zona del alud, unos 200 metros de largo, había trazas recientes de esquiadores.