Queda libre el asaltante de un supermercado de Tàrrega, que pararon clientas y trabajadoras
El hombre, de 44 años, fue detenido el miércoles en Agramunt y el jueves el juzgado en funciones de guardia de Balaguer decretó su libertad
El juzgado en funciones de guardia de Balaguer decretó este jueves la libertad con cargos para el hombre detenido el miércoles en Agramunt acusado de asaltar un supermercado el jueves pasado en Tàrrega y que fue retenido por trabajadoras y clientes.
La Fiscalía pidió su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza pero el juez decretó la libertad, la obligación de comparecer en sede judicial cuando sea requerido y la prohibición de salir del Estado español, de forma que se le retiró el pasaporte.
El acusado, de 44 años, acumula una veintena de antecedentes.