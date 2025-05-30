Aragón dice que sus técnicos "entrarán" al MNAC si el museo no quiere ejecutar la sentencia

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La consejera de Educación, Cultura y Deportes del gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha manifestado este viernes que sus técnicos "entrarán" en el MNAC si el museo no quiere ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo. En una entrevista a Els Matins de TV3, Hernández ha admitido que el traslado de las pinturas a Sijena es "delicado" pero ha negado que haya riesgo de que se estropeen. La consejera también ha dicho que confían en que el traslado se produzca "el más bien posible con total colaboración por parte del museo, que hará un traslado impecable porque están preparados y saben como hacerlo".

Hernández ha explicado que con la Generalitat han hablado con el Gabinete del presidente y que todavía se está en un periodo de cumplimiento voluntario de la sentencia. "Veremos la voluntad de ejecutarla y de la colaboración entre el MNAC y el gobierno del Aragón de manera cómo se ejecutará el desmontaje y el traslado y el montaje en Sijena". La consejera ha reconocido que es una operación "delicada en sí, como cuando se trasladaron a Barcelona" y se tiene que hacer con "unas condiciones determinadas, con los técnicos perfectamente alineados para que las pinturas no sufran ningún deterioro. Somos conscientes que tanto el desmontaje, como el transporte como la vuelta a montar en Sijena exige unos requisitos altos y técnicos de seguridad", ha asegurado.

Preguntada por si asumirán el riesgo de posibles daños a las obras, considera que "no hay tal riesgo, hay segmentos que han viajado a Nueva York y Londres, y dentro del MNAC se han movido siete veces. Es delicado y se tienen que tomar medidas, pero nada más", ha concluido.

La consellera ha insistido en el hecho de que el desmontaje y el transporte lo tiene que realizar el MNAC y lo tiene que tener estudiado y organizado con sus técnicos. "Nuestros técnicos entrarán en el supuesto de que ellos no quieran ejecutar la sentencia". "No asumimos el traslado porque ha sido una decisión judicial y la sentencia dice que se condenó al MNAC al reintegro al monasterio de Sijena y eso lleva en sí que tiene que ser el MNAC", ha dicho.